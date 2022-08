4. Liga, Gruppe 2 Cham bezwingt Rotkreuz – Pascal Müller entscheidet Spiel Rotkreuz lag gegen Cham deutlich vorne, nämlich 2:0 (29. Minute) - und verlor dennoch. Cham feiert einen 3:2-Heimsieg. 29.08.2022, 01.06 Uhr

Cham geriet in der Partie zunächst mit zwei Toren in Rückstand: Das erste Tor der Partie fiel für Rotkreuz: Besart Murina brachte seine Mannschaft in der 6. Minute 1:0 in Führung. Es war ein Elfmeter. In der 29. Minute schoss Sead Lutfiu Rotkreuz mittels Elfmeter zur 2:0-Führung.

Die Wende gelang Cham ab der 35. Minute, als Nicolas Aregger zum 1:2 traf. Es folgte in der 60. Minute der Ausgleichstreffer durch Jérôme Kläfiger, ehe Pascal Müller in der 66. Minute der Siegtreffer gelang.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Rotkreuz für Semir Sinani (88.) und Mergim Mazreku (92.). Die einzige gelbe Karte bei Cham erhielt: Dario Hegglin (87.)

In der Tabelle steht Cham nach dem zweiten Spiel auf Rang 7. Im nächsten Spiel kriegt es Cham auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Baar 2 (Platz 6) zu tun. Das Spiel findet am 3. September statt (20.00 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

Rotkreuz liegt nach Spiel 2 auf Rang 9. Im nächsten Spiel kriegt es Rotkreuz zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Dietwil. Zu diesem Spiel kommt es am 3. September (18.00 Uhr, Sportpark/Dorfmatt Rotkreuz, Rotkreuz).

Telegramm: SC Cham III - FC Rotkreuz III 3:2 (1:2) - Eizmoos, Cham – Tore: 6. Besart Murina (Penalty) 0:1.29. Sead Lutfiu (Penalty) 0:2.35. Nicolas Aregger 1:2. 60. Jérôme Kläfiger 2:2. 66. Pascal Müller 3:2. – Cham: Luciano Hediger, Nicolas Aregger, Raphael Suter, Philip Domeisen, Patric Bachmann, Lars Gamper, Tobias Suter, Pascal Müller, Dimitri Otypka, Manuel Grepper, Qendrim Zhubaj. – Rotkreuz: Laurent Canaj, Erion Zukaj, Artan Dauti, Valon Kolonja, Granit Tahiraj, Albert Kaba, Sead Lutfiu, Besart Murina, Jasin Rexhepi, Alessandro Manuel Valadares, Besmir Murina. – Verwarnungen: 87. Dario Hegglin, 88. Semir Sinani, 92. Mergim Mazreku.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2022 01:03 Uhr.