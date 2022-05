2. Liga Cham entscheidet Spitzenspiel gegen Emmen für sich – Siegtreffer in allerletzter Minute Cham setzt seine Siegesserie auch gegen Emmen fort. Das 3:2 zuhause am Freitag bedeutet bereits den siebten Vollerfolg in Serie. 08.05.2022, 00.23 Uhr

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Cham das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 94. Minute war Reto Scherer.

In der 16. Minute hatte Nicholas Walker zuvor den ersten Treffer der Partie zum 1:0 für sein Team erzielt. In der 23. Minute traf Thimo Laisa für Cham zum 1:1-Ausgleich. Das Tor von Rinor Gashi in der 60. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Emmen. Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 70. Minute, als Luca Küttel für Cham traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Cham, nämlich für Andri Good (89.). Eine Verwarnung gab es für Emmen, nämlich für Marc Koch (71.).

Die Offensive von Cham hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.1 Mal pro Spiel. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Dass Emmen so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Das Team kassiert im Schnitt 1.2 Tore pro Partie (Rang 2).

Mit dem Sieg hält Cham seine Position an der Tabellenspitze. Das Team hat nach 21 Spielen 53 Punkte auf dem Konto. Für Cham ist es der siebte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Cham auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 13.-platzierte SC Obergeissenstein. Diese Begegnung findet am 14. Mai statt (18.00 Uhr, Wartegg, Luzern).

Für Emmen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 43 Punkten auf Rang 2. Nach zwei Siegen in Serie verliert Emmen erstmals wieder. Emmen verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel trifft Emmen in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Willisau. Die Partie findet am 12. Mai statt (20.00 Uhr, Sportanlage Feldbreite, Emmen).

Telegramm: SC Cham II - SC Emmen 3:2 (1:1) - Eizmoos, Cham – Tore: 16. Nicholas Walker 0:1. 23. Thimo Laisa 1:1. 60. Rinor Gashi 1:2. 70. Luca Küttel 2:2. 94. Reto Scherer 3:2. – Cham: Fabian Meier, Nicola Mair Noack, Julian Wüest, Ulrich Sturzenegger, Jan Gehrig, Luca Küttel, Rafael Muff, Iven Cornacchini, Thimo Laisa, Reto Scherer, Abdurani Morceli. – Emmen: Yanick Bäuerle, Rinor Gashi, Marc Koch, Eloy Rojas Arostegui, Marco Baumgartner, Nicholas Walker, Claudio Vogel, Joel Zemp, Saichun Krongrava, Roman Greter, Florant Veseli. – Verwarnungen: 71. Marc Koch, 89. Andri Good.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

