Frauen 3. Liga Cham gewinnt klar gegen Schattdorf – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Cham behielt im Spiel gegen Schattdorf am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 5:0. 08.05.2022, 18.36 Uhr

(chm)

In der 17. Minute war es an Lisa Kehrli, Cham 1:0 in Führung zu bringen. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Cham stellte Lara Stadelmann in Minute 30 her. Cham erhöhte in der 75. Minute seine Führung durch Zehra Nuhiu weiter auf 3:0.

Wiederum Zehra Nuhiu erhöhte in der 92. Minute auf 4:0 für Cham. Flavia Estermann schoss das 5:0 (95. Minute) für Cham und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Cham eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.7 pro Spiel. Das bedeutet, dass Cham die sechstbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 6 mit durchschnittlich 2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Cham rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 14 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Cham hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Cham geht es auf fremdem Terrain gegen FC Baar 2 (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 15. Mai statt (11.00 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

Mit der Niederlage rückt Schattdorf in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit zwölf Punkten neu Platz 8. Schattdorf hat bisher dreimal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Schattdorf spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Hünenberg (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 15. Mai (13.00 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

Telegramm: SC Cham - Team Uri Frauen II 5:0 (2:0) - Eizmoos, Cham – Tore: 17. Lisa Kehrli 1:0. 30. Lara Stadelmann 2:0. 75. Zehra Nuhiu 3:0. 92. Zehra Nuhiu 4:0. 95. Flavia Estermann 5:0. – Cham: Francisca Maria Soares Ramos, Nadia Schär, Stephanie Baldelli, Tessa Stadelmann, Melanie Zürcher, Selin Iten, Flavia Estermann, Sui Leng Sophia Tran, Lara Stadelmann, Michelle Franzen, Lisa Kehrli. – Schattdorf: Selin Baumann, Alexandra Meier, Alisha Perren, Sina Riesen, Linda Baumann, Aline Kempf, Adriana Fedier, Géraldine Fedier, Natascha Betschart, Shanice Toggenburger, Julie Gisler. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.05.2022 18:27 Uhr.