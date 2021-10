3. Liga, Gruppe 1 Cham holt gegen Ibach ersten Saisonsieg – Yannick Peter mit Last-Minute-Treffer Im neunten Spiel ist es endlich soweit: Cham hat den ersten Saisonsieg erreicht. Gegen Ibach gewinnt die Mannschaft am Samstag zuhause 2:1. 17.10.2021, 03.18 Uhr

(chm)

Cham geriet zunächst in Rückstand, als Patrick Pfyl in der 35. Minute Ibach 1:0 in Front brachte. Cham drehte aber das Spiel innerhalb von sechs Minuten. Andri Krienbühl schoss in der 86. Minute den Ausgleich, in der 92. Minute erzielte Yannick Peter den Siegtreffer.

Bei Ibach erhielten Lukas Teixeira Ferreira (49.), Remo Steiner (58.) und Patrick Pfyl (85.) eine gelbe Karte. Bei Cham erhielten Gino Ghilardi (80.) und Andri Krienbühl (88.) eine gelbe Karte.

Cham verharrt trotz dem Sieg am Ende der Tabelle. Das Team liegt mit drei Punkten auf Rang 12. Der erste Sieg der Saison für Cham folgt nach acht Niederlagen und null Unentschieden. Cham konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Cham tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von Zug 94 II an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 24. Oktober statt (14.00 Uhr, Herti Allmend, Zug).

Für Ibach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 8. Für Ibach war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Ibach zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team ESC Erstfeld. Diese Begegnung findet am 24. Oktober statt (15.00 Uhr, Gerbihof, Ibach).

Telegramm: SC Cham IV - FC Ibach II 2:1 (0:1) - Eizmoos, Cham – Tore: 35. Patrick Pfyl 0:1. 86. Andri Krienbühl 1:1. 92. Yannick Peter 2:1. – Cham: Lukas Bär, Samuel Schnurrenberger, Maurice Heim, Dario Delnevo, Pascal Wipfli, Chris Bischofberger, Florian Trüssel, Fabian Hasler, Yannick Peter, Andri Krienbühl, Florian Dober. – Ibach: Jérôme Arnold, Dario Hürlimann, Floriano Di Clemente, Laurin Vogel, Raul Alberto Osella, Remo Steiner, Patrick Pfyl, Lukas Teixeira Ferreira, Edonis Salihu, Joël Schmidiger, Egson Hafezi. – Verwarnungen: 49. Lukas Teixeira Ferreira, 58. Remo Steiner, 80. Gino Ghilardi, 85. Patrick Pfyl, 88. Andri Krienbühl.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: SC Cham IV - FC Ibach II 2:1, FC Küssnacht a/R 1 - FC Hünenberg I 4:1, Zug 94 II - SC Steinhausen 2:3, ESC Erstfeld - FC Muotathal 2:1, FC Sursee - FC Baar 1 1:3

Tabelle: 1. FC Baar 1 9 Spiele/20 Punkte (23:15). 2. ESC Erstfeld 9/19 (27:15), 3. Zug 94 II 9/19 (17:9), 4. FC Küssnacht a/R 1 9/16 (25:19), 5. SC Steinhausen 9/16 (23:19), 6. SC Schwyz 8/13 (20:15), 7. FC Sursee 9/13 (20:23), 8. FC Ibach II 9/13 (16:18), 9. FC Hünenberg I 9/10 (15:18), 10. FC Muotathal 9/7 (15:22), 11. FC Meggen 8/4 (16:22), 12. SC Cham IV 9/3 (8:30).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2021 03:15 Uhr.