2. Liga Cham lässt sich von Altdorf kein Bein stellen Cham hat als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Altdorf gesiegt: Der Tabellenführer gewinnt am Sonntag zuhause 2:1 gegen den Tabellenelften. 25.10.2021, 00.55 Uhr

(chm)

Cham lag ab der 45. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Thimo Laisa (18. Minute) und Abdurani Morceli getroffen hatten. Altdorf gelang in der 81. Minute durch Kai Stutz noch der Anschlusstreffer.

Bei Cham sah Jan Gehrig (90.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Andri Good (49.) und Jan Gehrig (82.). Gelbe Karten gab es bei Altdorf für Dmytro Gryshchenko (44.) und Tobias Nickel (49.).

In der Gruppe ist Cham in der Defensive wie auch in der Offensive Spitze. Das Team schiesst am meisten Tore und kassiert die wenigsten. Total schoss das Team 32 Tore in elf Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.9 Toren pro Spiel.

Unverändert liegt Cham nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach elf Spielen bei 27 Punkten. Für Cham ist es bereits der neunte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat fünfmal zuhause und viermal auswärts gewonnen.

Als nächstes trifft Cham auswärts mit FC Sarnen (Rang 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 30. Oktober statt (17.00 Uhr, Seefeld, Sarnen).

Nach der Niederlage büsst Altdorf einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zwölf Punkten auf Rang 12. Altdorf hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Altdorf verlor zudem erstmals zuhause.

Für Altdorf geht es daheim gegen FC Willisau (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 31. Oktober statt (14.00 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Telegramm: SC Cham II - FC Altdorf 2:1 (2:0) - Eizmoos, Cham – Tore: 18. Thimo Laisa 1:0. 45. Abdurani Morceli 2:0. 81. Kai Stutz 2:1. – Cham: Fabian Meier, Julian Wüest, Jan Gehrig, Ulrich Sturzenegger, Leo Suta, Abdurani Morceli, Rafael Muff, Andri Good, Lou Furrer, Iven Cornacchini, Thimo Laisa. – Altdorf: Kai Stutz, Dmytro Gryshchenko, Dario Zgraggen, Luca Tresch, André Gnos, Philipp Zurfluh, Tobias Nickel, Fabian Nickel, Oguz Cil, Matej Ilicic, Markus Zurfluh. – Verwarnungen: 44. Dmytro Gryshchenko, 49. Andri Good, 49. Tobias Nickel, 82. Jan Gehrig – Ausschluss: 90. Jan Gehrig.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Willisau - FC Hochdorf 2:0, SC Cham II - FC Altdorf 2:1

Tabelle: 1. SC Cham II 11 Spiele/27 Punkte (32:13). 2. SC Emmen 11/20 (22:15), 3. FC Sempach 11/20 (23:15), 4. Luzerner SC 11/18 (24:21), 5. FC Sins 11/16 (17:17), 6. FC Hochdorf 11/15 (21:20), 7. FC Littau 11/15 (18:17), 8. FC Sarnen 11/14 (16:16), 9. FC Willisau 11/13 (13:18), 10. FC Aegeri 11/13 (14:20), 11. FC Rothenburg 11/13 (11:15), 12. FC Altdorf 11/12 (17:19), 13. SC Obergeissenstein 11/12 (12:22), 14. FC Stans 11/7 (11:23).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.10.2021 00:52 Uhr.