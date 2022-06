2. Liga Cham lässt sich von Sarnen kein Bein stellen Cham holt gegen Sarnen zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellenführer siegt am Samstag gegen den Tabellenzehnten 3:0. 13.06.2022, 00.06 Uhr

(chm)

Tim Keller schoss Cham in der 15. Minute zur 1:0-Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Cham stellte Reto Scherer in Minute 28 her. Sandro Scherer schoss das 3:0 (82. Minute) für Cham und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Cham, nämlich für Jan Gehrig (65.). Die einzige gelbe Karte bei Sarnen erhielt: Livio Wirz (71.)

Mit einem Tore-Schnitt von 3.1 Toren pro Spiel ist Cham bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Cham verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Nach 25 Spielen hat das Team 61 Punkte. Cham hat bisher 19mal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Cham auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Rothenburg. Zu diesem Spiel kommt es am 18. Juni (18.00 Uhr, Chärnsmatt, Rothenburg).

Für Sarnen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 28 Punkten auf Rang 10. Sarnen hat bisher siebenmal gewonnen, 13mal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Sarnen geht es daheim gegen FC Willisau (Platz 13) weiter. Diese Begegnung findet am 18. Juni statt (18.00 Uhr, Seefeld, Sarnen).

Telegramm: SC Cham II - FC Sarnen 3:0 (2:0) - Eizmoos, Cham – Tore: 15. Tim Keller 1:0. 28. Reto Scherer 2:0. 82. Sandro Scherer (Penalty) 3:0. – Cham: Fabian Meier, Nicola Mair Noack, Ulrich Sturzenegger, Julian Wüest, Jan Gehrig, Andri Krienbühl, Alex Halef, Iven Cornacchini, Tim Keller, Abdurani Morceli, Reto Scherer. – Sarnen: Nino Fanger, Jason Kuhn, Livio Fanger, Marco Schmidlin, Anto Brnic, Dzenan Cekovic, Aurel Bode, Mauriz von Ah, Jan Wallimann, Ante Pekas, Mauro Fanger. – Verwarnungen: 65. Jan Gehrig, 71. Livio Wirz.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.06.2022 00:03 Uhr.