4. Liga, Gruppe 2 Cham mit Auswärtserfolg bei Zug 94 Cham behielt im Spiel gegen Zug 94 am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:2. 24.10.2022, 15.19 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Philip Domeisen in der 7. Minute. Er traf für Cham zum 1:0. In der 15. Minute traf Srdan Mijatovic für Zug 94 zum 1:1-Ausgleich. Per Penalty traf Philip Domeisen in der 54. Minute zur 2:1-Führung für Cham.

Per Penalty erhöhte Lars Gamper in der 65. Minute zum 3:1 für Cham. Pascal Müller baute in der 72. Minute die Führung für Cham weiter aus (4:1). In der 82. Minute sorgte Maximiliano Damian Magnin Alfaro noch für Resultatkosmetik für Zug 94. er traf zum 2:4-Schlussstand.

Gelbe Karten gab es bei Zug 94 für Dragic Draskovic (19.), Dragan Milosevic (63.) und Irfan Mehmedi (80.). Die einzige gelbe Karte bei Cham erhielt: Florian Sztarsich (85.)

Zahlreiche Gegentore sind für Zug 94 ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 6.3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 10).

Keine Änderung in der Tabelle für Cham: Mit 18 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Cham hat bisher sechsmal gewonnen und dreimal verloren.

Für Cham ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Zug 94 hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 9. Für Zug 94 war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Für Zug 94 ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: Zug 94 III - SC Cham III 2:4 (1:1) - Herti Allmend, Zug – Tore: 7. Philip Domeisen 0:1. 15. Srdan Mijatovic 1:1. 54. Philip Domeisen (Penalty) 1:2.65. Lars Gamper (Penalty) 1:3.72. Pascal Müller 1:4. 82. Maximiliano Damian Magnin Alfaro 2:4. – Zug 94: Fabian Fischlin, Dragic Draskovic, Milutin Draskovic, Elvis Dedovic, Ken Bernet, Lyubomir Panayotov, Adin Nasufovic, Milos Andelovic, Tiago Almeida Martins, Scharbel Hadodo, Srdan Mijatovic. – Cham: Patrick Meier, Sven Schrag, Raphael Suter, Philip Domeisen, Nicolas Aregger, Tobias Suter, Joel Azevedo Faria, Qendrim Zhubaj, Jessy Ineichen, Jérôme Kläfiger, Pascal Müller. – Verwarnungen: 19. Dragic Draskovic, 63. Dragan Milosevic, 80. Irfan Mehmedi, 85. Florian Sztarsich.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2022 12:15 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.