3. Liga, Gruppe 1 Cham mit Sieg gegen Steinhausen – Fabian Röösli entscheidet Spiel Sieg für Cham: Gegen Steinhausen gewinnt das Team am Freitag zuhause 3:2. 16.09.2022, 23.21 Uhr

(chm)

Cham ging bis in die 18. Minute mit 2:0 in Führung. Es trafen: Leandro Stutzer in der 6. Minute und Leandro Stutzer in der 18. Minute. Allerdings schaffte Steinhausen in der 33. Minute den Anschlusstreffer (Flavio Fruci) und in der 50. Minute den Ausgleich (Cédric Hürlimann). Der Siegtreffer fiel in der 73. Minute durch Fabian Röösli.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Cham, nämlich für Nils Abbondio (88.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Steinhausen, Artem Bokov (71.) kassierte sie.

Die Offensive von Cham hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.6 Mal pro Spiel. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 10 mit durchschnittlich 2.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Cham machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 4. Für Cham ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Cham geht es zuhause gegen FC Hünenberg I (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 24. September statt (18.00 Uhr, Eizmoos, Cham).

Für Steinhausen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 8. Steinhausen hat bisher zweimal gewonnen und dreimal verloren.

Für Steinhausen geht es in einem Heimspiel gegen ESC Erstfeld (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (17.00 Uhr, Eschfeld, Steinhausen).

Telegramm: SC Cham IV - SC Steinhausen 3:2 (2:1) - Eizmoos, Cham – Tore: 6. Leandro Stutzer 1:0. 18. Leandro Stutzer 2:0. 33. Flavio Fruci 2:1. 50. Cédric Hürlimann 2:2. 73. Fabian Röösli 3:2. – Cham: Nils Abbondio, Fabian Röösli, Alex Elsener, Kris Lüthi, Andri Tillmann, Leandro Schnarwiler, Timo Gamper, Yves Meier, Corey Ineichen, Leandro Stutzer, Chris Suter. – Steinhausen: Dario Buob, Max Bosshard, Andy Agudelo, Igor Tadic, Flavio Fruci, Matthew Dos Santos Mendes, Kevin Sigrist, Nedeljko Lukic, Nicolas Martin, Cédric Hürlimann, Sandro Gerber. – Verwarnungen: 71. Artem Bokov, 88. Nils Abbondio.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Datenstand: 16.09.2022 23:18 Uhr.

