2. Liga Cham setzt Siegesserie auch gegen Luzerner SC fort Cham reiht Sieg an Sieg: Gegen Luzerner SC hat das Team am Sonntag bereits den fünften Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 5:0 25.04.2022, 08.57 Uhr

(chm)

Das Tor von Thimo Laisa in der 21. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Cham. In der 30. Minute baute Iven Cornacchini den Vorsprung für Cham auf zwei Tore aus (2:0). Cham erhöhte in der 36. Minute seine Führung durch Ulrich Sturzenegger weiter auf 3:0.

Thimo Laisa baute in der 72. Minute die Führung für Cham weiter aus (4:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Reto Scherer in der 89. Minute, als er für Cham zum 5:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Luzerner SC sah Abrahan Blättler (87.) die rote Karte. Gelb erhielt Abrahan Blättler (59.). Für Cham gab es keine Karte.

Cham spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 1.1 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 61 erzielten Toren Rang 1.

Zahlreiche Gegentore sind für Luzerner SC ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 2.6 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 13).

Cham bleibt Leader: Nach 19 Spielen hat das Team 47 Punkte. Für Cham ist es der fünfte Sieg in Serie.

Cham spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Willisau (Rang 9). Diese Begegnung findet am 30. April statt (17.00 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Für Luzerner SC hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 27 Punkten auf Rang 5. Luzerner SC hat bisher achtmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Luzerner SC spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Rothenburg (Rang 11). Diese Begegnung findet am 30. April statt (18.00 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Telegramm: SC Cham II - Luzerner SC 5:0 (3:0) - Eizmoos, Cham – Tore: 21. Thimo Laisa 1:0. 30. Iven Cornacchini 2:0. 36. Ulrich Sturzenegger 3:0. 72. Thimo Laisa 4:0. 89. Reto Scherer 5:0. – Cham: Fabian Meier, Nicola Mair Noack, Julian Wüest, Ulrich Sturzenegger, Jan Gehrig, Luca Küttel, Rafael Muff, Iven Cornacchini, Thimo Laisa, Reto Scherer, Abdurani Morceli. – Luzerner SC: Noël Schweizer, Ivan Procopio, Emanuell Sakica, Samuel Rodrigues Esteves, Omer Osmanovic, Joël Ndombele, Noel Komani, Enis Januzaj, Eduard Qupi, Dardan Krasniqi, Fatlind Elshani. – Verwarnungen: 59. Abrahan Blättler – Ausschluss: 87. Abrahan Blättler.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

