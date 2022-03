3. Liga, Gruppe 1 Cham sorgt bei Sursee für Überraschung Sursee lag gegen Cham deutlich vorne, nämlich 2:0 (32. Minute) - und verlor dennoch. Cham feiert einen 4:3-Heimsieg. 26.03.2022, 01.02 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Sursee: Dominic Zbinden brachte seine Mannschaft in der 7. Minute 1:0 in Führung. Ibrahim Terzimustafic sorgte in der 32. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Sursee. In der 44. Minute gelang Cham (Alex Halef) der Anschlusstreffer (1:2).

Zum Ausgleich für Cham traf Lou Furrer in der 53. Minute. Leandro Rizzo traf in der 55. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für Cham. Cham baute die Führung in der 73. Minute (Corey Ineichen) weiter aus (4:2). In der Schlussphase kam Sursee noch auf 3:4 heran. Tiago Carneiro Santos war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 85. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Leandro Marveggio von Cham erhielt in der 90. Minute die gelbe Karte.

Dass Cham gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 13 Spielen 1 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Cham die zwölftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 11 mit durchschnittlich 2.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Cham gibt dank dem Sieg das Schlusslicht ab. Das Team liegt mit sieben Punkten auf Rang 11. Das Team rückt damit einen Platz vor. Cham hat bisher zweimal gewonnen, zehnmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Cham geht es auswärts gegen FC Hünenberg I (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 2. April statt (18.00 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Mit der Niederlage rückt Sursee in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 20 Punkten neu Platz 6. Sursee hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Sursee daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team ESC Erstfeld. Zu diesem Spiel kommt es am 2. April (19.00 Uhr, Stadion Schlottermilch, Sursee).

Telegramm: SC Cham IV - FC Sursee 4:3 (1:2) - Eizmoos, Cham – Tore: 7. Dominic Zbinden 0:1. 32. Ibrahim Terzimustafic 0:2. 44. Alex Halef 1:2. 53. Lou Furrer 2:2. 55. Leandro Rizzo 3:2. 73. Corey Ineichen 4:2. 85. Tiago Carneiro Santos 4:3. – Cham: Lukas Bär, Alex Halef, Alex Elsener, Tomo Gvozdenovic, Luca Küttel, Dimitri Otypka, Corey Ineichen, Lou Furrer, Janick Bossert, Leandro Rizzo, Andri Tillmann. – Sursee: Jan Staffelbach, Marco Staffelbach, Richard Nikaj, Ibrahim Terzimustafic, Tiago Carneiro Santos, Diogo Da Fonte Pais, Eric Schmid, Dominic Zbinden, Kevin Brun, Henrique Luis Nielsen Pinto Da Silva, Pascal Bucher. – Verwarnungen: 90. Leandro Marveggio.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

