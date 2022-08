Frauen 3. Liga Chiara Minder rettet Hünenberg im ersten Spiel einen Punkt gegen Gunzwil Zum Saisonauftakt spielen Gunzwil und Hünenberg 3:3 unentschieden. 28.08.2022, 16.45 Uhr

(chm)

Beide Teams gingen im Spiel einmal in Führung. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Hünenberg in der 89. Minute.

Hünenberg war zwar zeitweise mit 2:0 (25. Minute) in Führung, doch Gunzwil holte den Rückstand auf und ging selbst in Führung. Der Ausgleich für Hünenberg zum 3:3 fiel spät durch Chiara Minder. Sie war in der 89. Minute erfolgreich. .

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Nach dem ersten Spiel steht Gunzwil auf dem dritten Rang. Gunzwil spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen SC Kriens (Platz 5). Diese Begegnung findet am 3. September statt (20.15 Uhr, Sportanlage Kleinfeld, Kriens).

Nach dem ersten Spiel steht Hünenberg auf dem zweiten Rang. Hünenberg spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen SG Obwalden (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 3. September (20.15 Uhr, Städerried, Alpnachstad).

Telegramm: Team Gunzwil-Sempach - FC Hünenberg 3:3 (0:2) - Linden, Gunzwil – Tore: 20. Aisha Bachmann 0:1. 25. Jana Knüsel 0:2. 48. Silvana Steiger (Penalty) 1:2.61. Carla Wildisen 2:2. 71. Linda Thürig 3:2. 89. Chiara Minder 3:3. – Gunzwil: Noelia Arnold, Stefanie Portmann, Linda Thürig, Annina Nurmi, Vanessa Ambil, Romana Ruoss, Melanie Bühler, Sara Galliker, Simona Schmid, Carina Kronenberg, Julia Jost. – Hünenberg: Yasmin Braten, Roberta Studer, Nathalie Fähndrich, Thushani Thangarajah, Nadine Klemm, Aisha Bachmann, Denise Windegger, Chiara Minder, Daniek van Gool, Veronika Koshi, Jana Knüsel. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

