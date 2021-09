4. Liga, Gruppe 6 Christian Binde führt Schötz mit drei Toren zum Sieg gegen Ruswil Schötz reiht Sieg an Sieg: Gegen Ruswil hat das Team am Samstag bereits den fünften Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:2 26.09.2021, 20.01 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Christian Binde für Schötz. In der 5. Minute traf er zum 1:0. Johann Simon glich in der 40. Minute für Ruswil aus. Es hiess 1:1. In der 60. Minute schoss Luca Müller Ruswil mittels Elfmeter in Führung (2:1).

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 70, als Christian Binde für Schötz erfolgreich war. Der gleiche Christian Binde war auch gleich für den Führungstreffer zum 3:2 für Schötz verantwortlich. Er traf erneut in der 82. Spielminute. Mit dem 4:2 für Schötz schoss Sven Graber das letzte Tor der Partie.

Bei Schötz erhielten Marsell Dedaj (60.), Christian Binde (75.) und Patrick Markaj (86.) eine gelbe Karte. Bei Ruswil erhielten Lionel Meyer (50.) und Joel Bachmann (72.) eine gelbe Karte.

Schötz hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 17 Tore in fünf Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.4 Toren pro Match.

Die Abwehr von Ruswil kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 4 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 9).

Schötz verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach fünf Spielen bei 15 Punkten. Schötz hat bisher immer gewonnen, nämlich fünfmal.

Schötz spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Triengen 1 (Platz 6). Das Spiel findet am 2. Oktober statt (18.00 Uhr, Fussballanlage Wissenhusen, Schötz).

Nach der Niederlage büsst Ruswil einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit vier Punkten auf Rang 7. Für Ruswil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Ruswil trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Hitzkirch 2 (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 2. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportplatz Hegler, Hitzkirch).

Telegramm: FC Ruswil - FC Schötz II 2:4 (1:1) - Schützenberg, Ruswil – Tore: 5. Christian Binde 0:1. 40. Johann Simon 1:1. 60. Luca Müller (Penalty) 2:1.70. Christian Binde 2:2. 82. Christian Binde 2:3. 90. Sven Graber 2:4. – Ruswil: Nando Heller, Raphael Heini, Etienne Schmid, Joel Bachmann, Moreno Sieber, Sven Helfenstein, Luca Müller, Jan Primus, Johann Simon, Leon Amrein, Julien Krähenbühl. – Schötz: Cédrice Häfliger, Marsell Dedaj, Philipp Wanner, Simon Näf, David Bieri, Christian Binde, Tim Bossart, Elia Lustenberger, Janis Leupi, Massimiliano Stamerra, Michael Erni. – Verwarnungen: 50. Lionel Meyer, 60. Marsell Dedaj, 72. Joel Bachmann, 75. Christian Binde, 86. Patrick Markaj.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 6: FC Ruswil - FC Schötz II 2:4, FC Gunzwil - FC Wauwil-Egolzwil 0:3, FC Eschenbach II - FC Hitzkirch 2 2:1

Tabelle: 1. FC Schötz II 5 Spiele/15 Punkte (17:5). 2. FC Wauwil-Egolzwil 5/12 (23:3), 3. FC Littau III 5/12 (18:12), 4. FC Eschenbach II 5/7 (13:8), 5. FC Gunzwil 5/6 (11:9), 6. FC Triengen 1 4/4 (12:13), 7. FC Ruswil 5/4 (13:20), 8. SC Emmen b 4/3 (7:18), 9. FC Hochdorf 5/3 (4:16), 10. FC Hitzkirch 2 5/3 (4:18).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 6 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2021 19:58 Uhr.