4. Liga, Gruppe 6 Christian Binde führt Schötz mit vier Toren zum Sieg gegen Eschenbach Schötz reiht Sieg an Sieg: Gegen Eschenbach hat das Team am Sonntag bereits den vierten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 5:3 12.09.2021, 19.29 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Christian Binde für Schötz. In der 21. Minute traf er zum 1:0. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 29. Minute, als Christian Hofmann für Eschenbach traf. Christian Binde traf in der 46. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Schötz.

Sieben Minuten dauerte es, ehe Christian Binde erneut erfolgreich war. Er traf in der 53. Minute zum 3:1 für Schötz. Schötz erhöhte in der 61. Minute seine Führung durch Elia Lustenberger weiter auf 4:1. Elia Lustenberger traf per Elfmeter. In der 67. Minute verkleinerte Simon Fleischli den Rückstand von Eschenbach auf 2:4.

Nur gerade acht Minuten sollte es dauern, ehe Simon Fleischli sein Doppelpack komplettierte und Eschenbach auf 3:4 heranbrachte. In der 89. Minute erhöhte nochmals Christian Binde auf 5:3 für Schötz.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Fridolin Müller von Eschenbach erhielt in der 55. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Schötz zu den Besten: Die total 3 Gegentore in vier Spielen bedeuten einen Schnitt von 0.8 Toren pro Match (Rang 1).

Unverändert liegt Schötz auf Rang 1. Das Team hat zwölf Punkte. Schötz hat bisher immer gewonnen, nämlich viermal.

Für Schötz geht es auswärts gegen FC Ruswil (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 25. September statt (17.00 Uhr, Schützenberg, Ruswil).

In der Tabelle verliert Eschenbach Plätze und zwar von Rang 5 auf 6. Das Team hat vier Punkte. Eschenbach hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Eschenbach geht es in einem Heimspiel gegen FC Hitzkirch 2 (Platz 4) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 25. September (20.00 Uhr, Weiherhus, Eschenbach).

Telegramm: FC Schötz II - FC Eschenbach II 5:3 (1:1) - Fussballanlage Wissenhusen, Schötz – Tore: 21. Christian Binde 1:0. 29. Christian Hofmann 1:1. 46. Christian Binde 2:1. 53. Christian Binde 3:1. 61. Elia Lustenberger (Penalty) 4:1.67. Simon Fleischli 4:2. 75. Simon Fleischli 4:3. 89. Christian Binde 5:3. – Schötz: Dominik Häfliger, Marsell Dedaj, Yannick Bühler, Simon Näf, David Bieri, Christian Binde, Tim Bossart, Elia Lustenberger, Janis Leupi, Massimiliano Stamerra, Michael Erni. – Eschenbach: Joel Isler, Joel Zemp, Kreshnik Ganijaj, Reto Heinzer, Fridolin Müller, Marc Häller, Christian Hofmann, Pascal Rast, Dario Honauer, Silvan Honauer, Simon Fleischli. – Verwarnungen: 55. Fridolin Müller.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 6: FC Wauwil-Egolzwil - FC Hochdorf 10:0, FC Littau III - FC Triengen 1 7:4, SC Emmen b - FC Ruswil 5:3, FC Schötz II - FC Eschenbach II 5:3, FC Hitzkirch 2 - FC Gunzwil 2:2

Tabelle: 1. FC Schötz II 4 Spiele/12 Punkte (13:3). 2. FC Littau III 4/9 (15:11), 3. FC Wauwil-Egolzwil 4/9 (20:3), 4. FC Hitzkirch 2 4/4 (5:15), 5. FC Ruswil 4/4 (11:16), 6. FC Eschenbach II 4/4 (11:7), 7. FC Gunzwil 4/4 (10:8), 8. FC Triengen 1 3/3 (12:13), 9. SC Emmen b 4/3 (7:18), 10. FC Hochdorf 3/2 (3:13).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2021 19:27 Uhr.