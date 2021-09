Frauen 2. Liga Corina Sidler rettet Willisau einen Punkt gegen Lugano Femminile Sechs Tore sind zwischen Lugano Femminile und Willisau gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht. 26.09.2021, 18.55 Uhr

(chm)

Willisau war zweimal in Führung. Lugano Femminile lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Willisau in der 90. Minute.

Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen. Nach jedem Führungstor gelang dem jeweils anderen Team wieder der Ausgleich.

In der 85. Minute ging Lugano Femminile zunächst 3:2 in Führung. Nur gerade fünf Minuten nach dem 3:2 (85. Miunte) traf Corina Sidler für Willisau in der 90. Minute zum 3:3-Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Lugano Femminile, Eleonora Castellani (91.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Willisau erhielt: Laura Spiess (72.)

Das Unentschieden brachte Lugano Femminile über den Strich. Zwei Punkte bedeuten Rang 11. Das Team verbessert sich um einen Platz. Lugano Femminile hat bisher noch nie gewonnen. Zweimal spielte das Team unentschieden. Drei Spiele gingen verloren.

Für Lugano Femminile geht es in einem Heimspiel gegen FC Horw (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 3. Oktober statt (12.00 Uhr, Stadio Comunale Cornaredo, Lugano).

Für Willisau hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 4. Willisau hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Willisau zuhause mit SC Nebikon (Platz 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 2. Oktober (18.00 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Telegramm: FC Lugano Femminile II - FC Willisau 3:3 (1:2) - Stadio Comunale Cornaredo, Lugano – Tore: 21. Emanuella Mirakaj 0:1. 28. Eleonora Castellani 1:1. 47. Laura Spiess 1:2. 66. Sara Binggeli 2:2. 85. Eleonora Castellani 3:2. 90. Corina Sidler 3:3. – Lugano Femminile: Chiara Baselgia, Rahma Saad Mawad, Eleonora Castellani, Caroline Curti, Shannon Coter, Aiscia Giordano, Alicia Giussani, Marta Pedroni, Jennifer Lorenzi, Sara Binggeli, Alessandra Gentile. – Willisau: Andrea Ambühl, Sofie Merz, Julia Imbach, Emanuella Mirakaj, Corina Sidler, Katja Birrer, Laura Spiess, Sina Schürmann, Janine Arnold, Nadja Egli, Janine Dubach. – Verwarnungen: 72. Laura Spiess, 91. Eleonora Castellani.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 2. Liga: FC Lugano Femminile II - FC Willisau 3:3, SK Root - SC Nebikon 4:1, FC Küssnacht a/R - FC Luzern Frauen 2 1:1, FC Adligenswil - Team Uri Frauen I 0:2

Tabelle: 1. Team Uri Frauen I 5 Spiele/15 Punkte (23:2). 2. SK Root 5/15 (20:5), 3. SG Stans-Engelberg 5/13 (14:3), 4. FC Willisau 5/10 (13:10), 5. FC Luzern Frauen 2 5/8 (8:4), 6. FC Horw 5/6 (8:21), 7. Team Region Entlebuch 5/5 (6:14), 8. FC Küssnacht a/R 5/4 (5:15), 9. FC Kickers Luzern 5/3 (7:10), 10. FC Adligenswil 5/3 (5:11), 11. FC Lugano Femminile II 5/2 (5:11), 12. SC Nebikon 5/1 (6:14).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2021 17:30 Uhr.