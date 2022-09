3. Liga, Gruppe 3 Dagmersellen bezwingt auswärts Reiden – David Bernet mit Siegtor Dagmersellen behielt im Spiel gegen Reiden am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:1. 11.09.2022, 01.44 Uhr

(chm)

Dagmersellen geriet zunächst in Rückstand, als Linus Glanzmann in der 22. Minute die zwischenzeitliche Führung für Reiden gelang. In der 36. Minute glich Dagmersellen jedoch aus und ging in der 79. Minute in Führung. Torschützen waren Raphael Taudien und David Bernet.

Reiden kassierte vier gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Dagmersellen, nämlich für David Bernet (54.).

Dagmersellen hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 1.8 Tore pro Partie.

Dagmersellen verbessert sich in der Tabelle von Rang 6 auf 3. Das Team hat sieben Punkte. Dagmersellen hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Dagmersellen in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Escholzmatt-Marbach. Die Partie findet am 17. September statt (18.00 Uhr, Sportplatz Chrüzmatt, Dagmersellen).

Reiden steht in der Tabelle neu auf Rang 6 (zuvor: 5). Das Team hat sechs Punkte. Für Reiden war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Reiden verlor zudem erstmals zuhause.

Für Reiden geht es auswärts gegen FC Nottwil (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 17. September (17.00 Uhr, Sportplatz Bühlwäldli, Nottwil).

Telegramm: SC Reiden - FC Dagmersellen 1:2 (1:1) - Kleinfeld, Reiden – Tore: 22. Linus Glanzmann 1:0. 36. Raphael Taudien 1:1. 79. David Bernet 1:2. – Reiden: Severin Steiner, Sebastian Dettwiler, Kristjan Jetishi, Sven Neher, Patrick Bösch, Andrin Fumagalli, Janic Vogel, Lorenzo Dantas Cardoso, Linus Glanzmann, Mark Dedaj, Domenico Gervasio. – Dagmersellen: Gianluca Accola, Luca Roth, Flavio Accola, Roman Steinger, Mike Blum, David Bernet, Janik Sommer, Raphael Taudien, Michael Bucher, Zejnulla Nexhipi, Andrin Fischer. – Verwarnungen: 10. Sebastian Dettwiler, 32. Patrick Bösch, 54. David Bernet, 77. Lorenzo Dantas Cardoso, 94. Andrin Fumagalli.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.09.2022 01:41 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.