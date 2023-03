3. Liga, Gruppe 3 Dagmersellen entscheidet Showdown gegen Zell für sich – Siegtreffer durch Janik Sommer Das drittplatzierte Team Dagmersellen hat am Samstag im Duell zweier Topteams den zweitklassierten Verein Zell zuhause 2:1 besiegt. 26.03.2023, 14.37 Uhr

(chm)

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 14 Minuten: Das Skore eröffnete Pascal Schwizer in der 31. Minute. Er traf für Dagmersellen zum 1:0. Gleichstand war in der 32. Minute hergestellt: Severin Häfliger traf für Zell. Per Penalty traf Janik Sommer in der 45. Minute zur 2:1-Führung für Dagmersellen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Zell sah Timon Bucher (83.) die rote Karte. Gelb erhielt Timon Bucher (65.). Für Dagmersellen gab es keine Karte.

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Dagmersellen: Im Schnitt erzielt das Team 2.5 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 13 Spielen, in denen die Offensive 32 Tore erzielte.

Dagmersellen rückt mit dem Sieg an die Tabellenspitze vor. Die Mannschaft steht nach 13 Spielen bei 27 Punkten. Es macht damit einen Sprung um zwei Plätze. Für Dagmersellen ist es bereits der achte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat fünfmal zuhause und dreimal auswärts gewonnen. Drei Spiele von Dagmersellen gingen unentschieden aus.

Dagmersellen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Ruswil (Platz 4). Diese Begegnung findet am 1. April statt (17.45 Uhr, Schützenberg, Ruswil).

Mit der Niederlage rückt Zell in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 26 Punkten neu Platz 3. Zell hat bisher achtmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Zell spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Nottwil (Rang 12). Das Spiel findet am 1. April statt (18.00 Uhr, Gass, Zell).

Telegramm: FC Dagmersellen - FC Zell 2:1 (2:1) - Sportplatz Chrüzmatt, Dagmersellen – Tore: 31. Pascal Schwizer 1:0. 32. Severin Häfliger 1:1. 45. Janik Sommer (Penalty) 2:1. – Dagmersellen: Gianluca Accola, Luca Roth, Janik Sommer, Roman Steinger, Mike Blum, Dario Rölli, Andrin Fischer, Noah Tschopp, Raphael Taudien, Zejnulla Nexhipi, Pascal Schwizer. – Zell: Sandro Mehr, Luca Herzig, Timon Bucher, Santiago Lopez Garcia, Janis Bangerter, Kevin Bürli, Lorin Bättig, Fabian Knupp, Severin Häfliger, André Peter, Roderic Bucher. – Verwarnungen: 65. Timon Bucher – Ausschluss: 83. Timon Bucher.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.03.2023 13:54 Uhr.