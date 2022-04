3. Liga, Gruppe 3 Dagmersellen gewinnt deutlich gegen Knutwil Dagmersellen gewinnt am Samstag zuhause gegen Knutwil 6:1. 25.04.2022, 10.19 Uhr

Knutwil erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Manuel Schärli ging das Team in der 10. Minute in Führung. Zum Ausgleich für Dagmersellen traf Mathieu Ineichen in der 42. Minute.

Danach drehte Dagmersellen auf. Das Team schoss ab der 42. Minute noch fünf weitere Tore, während Knutwil kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 6:1.

Die Torschützen für Dagmersellen waren: Noah Tschopp, Michael Bucher, Mathieu Ineichen, Markus Frey, Manuel Huber und Luca Roth. Einziger Torschütze für Knutwil war: Manuel Schärli (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Knutwil für Severin Wüest (23.), Dominik Weidkuhn (46.) und Evan Häfliger (77.). Keine einzige Karte erhielt Dagmersellen.

In seiner Gruppe hat Dagmersellen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 2.6 Tore pro Partie.

Die Abwehr von Knutwil kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 49 Tore in 17 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.9 Toren pro Spiel (Rang 11).

Die Tabellensituation bleibt für Dagmersellen unverändert. Mit 26 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Dagmersellen hat bisher siebenmal gewonnen, fünfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Dagmersellen geht es auswärts gegen FC Nottwil (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am 30. April statt (17.00 Uhr, Sportplatz Bühlwäldli, Nottwil).

Für Knutwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 10. Knutwil hat bisher viermal gewonnen, elfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Knutwil spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Altbüron-Grossdietwil (Platz 7). Diese Begegnung findet am 30. April statt (18.00 Uhr, FC Knutwil, Knutwil).

Telegramm: FC Dagmersellen - FC Knutwil 6:1 (2:1) - Sportplatz Chrüzmatt, Dagmersellen – Tore: 10. Manuel Schärli 0:1. 42. Mathieu Ineichen 1:1. 42. Noah Tschopp 2:1. 52. Michael Bucher 3:1. 57. Manuel Huber 4:1. 74. Luca Roth 5:1. 88. Markus Frey 6:1. – Dagmersellen: Dominik Schüpbach, David Bernet, Flavio Accola, Janik Sommer, Luca Roth, Andrin Fischer, Noah Tschopp, Raphael Taudien, Michael Bucher, Zejnulla Nexhipi, Mathieu Ineichen. – Knutwil: Philipp Lisebach, Manuel Schärli, Gianluca Meyer, Samuel Burkard, Adrian Kaufmann, Mathias Kurmann, Dominik Weidkuhn, Severin Wüest, Yuri Spiess, Yannick Fortiguerra, Reto Galliker. – Verwarnungen: 23. Severin Wüest, 46. Dominik Weidkuhn, 77. Evan Häfliger.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

