3. Liga, Gruppe 3 Dagmersellen setzt Siegesserie auch gegen Nottwil fort Dagmersellen setzt seine Siegesserie auch gegen Nottwil fort. Das 3:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie. 03.10.2021, 14.03 Uhr

(chm)

Markus Frey schoss Dagmersellen in der 13. Minute zur 1:0-Führung. Mathieu Ineichen sorgte in der 30. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Dagmersellen. Wiederum Mathieu Ineichen erhöhte in der 70. Minute auf 3:0 für Dagmersellen.

Bei Nottwil sah Pascal Bühlmann (87.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Nottwil weitere vier gelbe Karten. Dagmersellen behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Mit einem Tore-Schnitt von 3.3 Toren pro Spiel ist Dagmersellen bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Dagmersellen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit zwölf Punkten auf Rang 5. Für Dagmersellen ist es der vierte Sieg in Serie.

Dagmersellen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Altbüron-Grossdietwil (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (5. Oktober) (20.00 Uhr, Sportplatz Chrüzmatt, Dagmersellen).

Nach der Niederlage büsst Nottwil einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 8. Nottwil hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Nottwil geht es in einem Heimspiel gegen FC Altbüron-Grossdietwil (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 10. Oktober (14.00 Uhr, Sportplatz Bühlwäldli, Nottwil).

Telegramm: FC Dagmersellen - FC Nottwil 3:0 (2:0) - Sportplatz Chrüzmatt, Dagmersellen – Tore: 13. Markus Frey 1:0. 30. Mathieu Ineichen 2:0. 70. Mathieu Ineichen 3:0. – Dagmersellen: Gianluca Accola, David Bernet, Flavio Accola, Roman Steinger, Mike Blum, Andrin Fischer, Raphael Taudien, Janik Sommer, Zejnulla Nexhipi, Mathieu Ineichen, Markus Frey. – Nottwil: Colin Thijs, Arian Bislimi, Thibault Jufer, Pascal Bühlmann, Arno Wildi, Nico Blöchliger, Joel Burkhardt, Louis Willimann, Cornel Schmidiger, Michael Peter, Christoph Basler. – Verwarnungen: 9. Michael Peter, 16. Pascal Bühlmann, 36. Arian Bislimi, 89. Nico Blöchliger – Ausschluss: 87. Pascal Bühlmann.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: FC Altbüron-Grossdietwil - FC Knutwil 1:2, FC Wolhusen - FC Ruswil 1:0, FC Buttisholz - SC Reiden 3:0, FC Dagmersellen - FC Nottwil 3:0, FC Escholzmatt-Marbach - FC Grosswangen-Ettiswil 3:3

Tabelle: 1. FC Entlebuch 7 Spiele/18 Punkte (21:11). 2. SC Reiden 7/16 (10:6), 3. FC Buttisholz 7/16 (17:5), 4. FC Ruswil 7/13 (15:6), 5. FC Dagmersellen 6/12 (20:9), 6. FC Wolhusen 7/11 (13:9), 7. FC Knutwil 7/7 (10:19), 8. FC Nottwil 7/7 (10:14), 9. FC Grosswangen-Ettiswil 7/6 (10:17), 10. FC Altbüron-Grossdietwil 6/5 (11:11), 11. FC Escholzmatt-Marbach 7/4 (8:23), 12. FC Sempach 7/1 (7:22).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.10.2021 14:00 Uhr.