3. Liga, Gruppe 1 David Lehmann führt Stans mit drei Toren zum Sieg gegen Schwyz Stans setzt seine Siegesserie auch gegen Schwyz fort. Das 4:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Folge( in sechs Spielen). 24.09.2022, 21.44 Uhr

(chm)

David Lehmann eröffnete in der 28. Minute das Skore, als er für Stans das 1:0 markierte. Es handelte sich um einen Penalty. Vier Minuten dauerte es, ehe David Lehmann erneut erfolgreich war. Er traf in der 32. Minute zum 2:0 für Stans. Nur sieben Minuten später traf David Lehmann erneut, so dass es in der 39. Minute 3:0 für Stans hiess.

In der 60. Minute verkleinerte Joshua Bossart den Rückstand von Schwyz auf 1:3. Das letzte Tor der Partie erzielte Lars Burgener, der in der 72. Minute die Führung für Stans auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Stans erhielten Fabian Howald (23.) und Mitch Lütte (60.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Schwyz, Ardian Regja (53.) kassierte sie.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 1 hat die Abwehr von Stans ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 20 geschossenen Toren Rang 1.

Mit dem Sieg hält Stans seine Position an der Tabellenspitze. Das Team hat nach sechs Spielen 15 Punkte auf dem Konto. Für Stans ist es der fünfte Sieg in Serie.

Stans spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen ESC Erstfeld (Platz 6). Das Spiel findet am 2. Oktober statt (14.00 Uhr, Pfaffenmatt, Erstfeld).

Für Schwyz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 7. Schwyz hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Schwyz tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von SC Goldau II an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 2. Oktober statt (14.00 Uhr, Tschaibrunnen, Schwyz).

Telegramm: FC Stans - SC Schwyz 4:1 (3:0) - Eichli, Stans – Tore: 28. David Lehmann (Penalty) 1:0.32. David Lehmann 2:0. 39. David Lehmann 3:0. 60. Joshua Bossart 3:1. 72. Lars Burgener 4:1. – Stans: Julio Zumstein, Luca Moser, Maximilian Marku, André Christen, Livio Bühler, Mitch Lütte, Fabian Howald, Joshua Müller, Sandro Howald, Lars Burgener, David Lehmann. – Schwyz: Marcel Schmid, Martin Von Euw, Silvan Heinzer, Nicola Holdener, Jonas Steiner, Ardian Regja, Lars Suter, Patrick Kistler, Adnan Suljovic, Simon Betschart, Joshua Bossart. – Verwarnungen: 23. Fabian Howald, 53. Ardian Regja, 60. Mitch Lütte.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.09.2022 20:06 Uhr.

