2. Liga Deutlicher 3:0-Sieg für Aegeri gegen Hochdorf Aegeri gewinnt am Sonntag zuhause gegen Hochdorf 3:0. 11.09.2022, 20.00 Uhr

(chm)

Sämtliche drei Tore für Aegeri fielen in nur 21 Minuten: Veljko Jovkovic traf in der 71. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Aegeri. Aegeri baute die Führung in der 74. Minute (Nikola Bozic) weiter aus (2:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Mario Qunaj, der in der 92. Minute die Führung für Aegeri auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Aegeri erhielten Roman Blättler (59.) und Josip Bosnjak (88.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Hochdorf erhielt: Roger Haldi (61.)

Aegeri machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit sechs Punkten auf Rang 8. Für Aegeri ist es der zweite Sieg in Serie. Aegeri konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Aegeri tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Willisau an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 17. September (16.00 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Mit der Niederlage rückt Hochdorf in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit drei Punkten neu Platz 13. Für Hochdorf war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Hochdorf tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Horw an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 17. September statt (17.00 Uhr, Arena, Hochdorf).

Telegramm: FC Aegeri 1 - FC Hochdorf 3:0 (0:0) - Chruzelen, Unterägeri – Tore: 71. Veljko Jovkovic 1:0. 74. Nikola Bozic 2:0. 92. Mario Qunaj 3:0. – Aegeri: Dragan Dunjic, Roman Blättler, Ivan Ott, Marco Schwarzenberger, Alexander Srdic, Neil Rogenmoser, Elmar Lüönd, Kristijan Ramljak, Jonas Müller, Veljko Jovkovic, Nikola Bozic. – Hochdorf: Joel Lang, Christian Hofmann, Flakron Lokaj, Fabian Wicki, Timon Bieri, Albert Rudaj, Sandro Frischkopf, Roger Haldi, Brian Közle, Marcell Wicki, Livio Lombardo. – Verwarnungen: 59. Roman Blättler, 61. Roger Haldi, 88. Josip Bosnjak.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.09.2022 19:56 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.