3. Liga, Gruppe 3 Deutlicher 4:0-Erfolg für Wolhusen gegen Buttisholz Sieg für Wolhusen: Gegen Buttisholz gewinnt das Team am Sonntag auswärts 4:0. 16.10.2022, 19.10 Uhr

(chm)

In der 17. Minute gelang Jonas Wicki der Führungstreffer zum 1:0 für Wolhusen. In der 21. Minute baute Alain Brunner den Vorsprung für Wolhusen auf zwei Tore aus (2:0). Wolhusen erhöhte in der 33. Minute seine Führung durch Jonas Wicki weiter auf 3:0. Der Treffer fiel durch einen Elfmeter. Nach einem Eigentor von Philipp Rölli hiess es in der 55. Minute 4:0 für Wolhusen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Wolhusen für Dario Marti (73.) und Pashk Berisha (76.). Eine Verwarnung gab es für Buttisholz, nämlich für Pascal Zemp (93.).

In seiner Gruppe hat Wolhusen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 18 Tore in neun Spielen bedeuten einen Schnitt von 2 Toren pro Match.

Mit dem Sieg liegt Wolhusen neu nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Das Team liegt mit neun Punkten auf Rang 9. Es macht damit einen Sprung um zwei Plätze. Neu am Tabellenende liegt FC Escholzmatt-Marbach. Wolhusen hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Wolhusen daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Zell. Diese Begegnung findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Blindei, Wolhusen).

Für Buttisholz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 8. Buttisholz hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Buttisholz spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Escholzmatt-Marbach (Platz 12). Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (19. Oktober) (20.15 Uhr, Sportplatz Ebnet, Escholzmatt).

Telegramm: FC Buttisholz - FC Wolhusen 0:4 (0:3) - Sportpark, Buttisholz – Tore: 17. Jonas Wicki 0:1. 21. Alain Brunner 0:2. 33. Jonas Wicki (Penalty) 0:3.55. Eigentor (Philipp Rölli) 0:4. – Buttisholz: Silvan Jost, Dominik Epli, Lukas Portmann, Manuel Dahinden, Daniele Fuschetto, Michael Erni, Martin Bühler, Maurus Felder, Damian Meier, Philipp Rölli, Linus Klemenjak. – Wolhusen: David Wicki, Cyrill Marbacher, Pashk Berisha, Roland Burri, Yanick Zurkirchen, Jonas Wicki, Michael Stöckli, Daniel Brunner, Dario Marti, Angelo Zimmermann, Alain Brunner. – Verwarnungen: 73. Dario Marti, 76. Pashk Berisha, 93. Pascal Zemp.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.10.2022 19:07 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.