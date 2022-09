Frauen 3. Liga Deutlicher 4:0-Sieg für Alpnach gegen Menzingen Alpnach behielt im Spiel gegen Menzingen am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:0. 11.09.2022, 11.55 Uhr

(chm)

Christina Gasser brachte Alpnach 1:0 in Führung (18. Minute). Mit ihrem Tor in der 30. Minute brachte Fabienne Arnold Alpnach mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Carmen Rauser baute in der 45. Minute die Führung für Alpnach weiter aus (3:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Jessica Bucher, die in der 46. Minute die Führung für Alpnach auf 4:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Zahlreiche Gegentore sind für Menzingen ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 4 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach drei Spielen, in denen die Defensive 12 Tore hinnehmen musste (Rang 9).

Alpnach verbessert sich in der Tabelle von Rang 7 auf 3. Das Team hat fünf Punkte. Alpnach hat bisher einmal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Alpnach geht es zuhause gegen SC Kriens (Platz 8) weiter. Die Partie findet am 24. September statt (18.00 Uhr, Städerried, Alpnachstad).

In der Tabelle verliert Menzingen Plätze und zwar von Rang 8 auf 9. Das Team hat null Punkte. Menzingen muss bereits die dritte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Zweimal verlor Menzingen zuhause und einmal auswärts.

Menzingen trifft im nächsten Spiel daheim auf Team Uri Frauen II (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 24. September statt (20.00 Uhr, Chrüzegg, Menzingen).

Telegramm: TEAM Menzingen / Aegeri - SG Obwalden 0:4 (0:3) - Chrüzegg, Menzingen – Tore: 18. Christina Gasser 0:1. 30. Fabienne Arnold 0:2. 45. Carmen Rauser 0:3. 46. Jessica Bucher 0:4. – Menzingen: Jasmina Mueller, Romina Hodel, Marina Bühlmann, Lucia Drab, Naomi Frey, Leonie Iten, Stephanie Müller, Corina Lercher, Nadine Suter, Carola Krienbühl, Mara Macale Herbert. – Alpnach: Stefanie Durrer, Michèle Spichtig, Myrta Bucher, Laura Arnold, Jessica Bucher, Seraina Lussi, Fabienne Arnold, Carmen Rauser, Christina Gasser, Lia Spichtig, Paula Jung. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

