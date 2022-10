4. Liga, Gruppe 3 Deutlicher 4:1-Erfolg für Hergiswil gegen Ebikon – Ebikon verliert nach vier Siegen Hergiswil behielt im Spiel gegen Ebikon am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:1. 24.10.2022, 15.20 Uhr

Das Skore eröffnete Sven Tribelhorn in der 20. Minute. Er traf für Hergiswil zum 1:0. Mit einem weiteren Tor sorgte Sven Tribelhorn in der 63. Minute für das 2:0 für Hergiswil. Hergiswil konnte die Führung in der 66. Spielminute weiter ausbauen, als Beat Mangold zum 3:0 ins eigene Gehäuse traf.

Roberto Lecci baute in der 75. Minute die Führung für Hergiswil weiter aus (4:0). Den Schlussstand stellte Mauro Cimino in der 90. Minute her, als er für Ebikon auf 1:4 verkürzte. Das Tor fiel durch einen Elfmeter.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Hergiswil zu den Besten: Total liess das Team 15 Tore in neun Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.7 Toren pro Spiel (Rang 3).

In der Regel kassiert Ebikon nicht so viele Tore wie gegen Hergiswil. Im Schnitt lässt das Team 1.4 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach neun Spielen, in denen die Defensive 13 Tore hinnehmen musste (Rang 2).

Die Tabellensituation hat sich für Hergiswil nicht verändert. Das Team liegt mit 17 Punkten auf Rang 5. Für Hergiswil ist es der zweite Sieg in Serie. Hergiswil konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Hergiswil ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Ebikon hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 3. Ebikon hat bisher sechsmal gewonnen und dreimal verloren.

Für Ebikon ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Hergiswil II - FC Ebikon II 4:1 (1:0) - Sportplatz Grossmatt, Hergiswil – Tore: 20. Sven Tribelhorn 1:0. 63. Sven Tribelhorn 2:0. 66. Eigentor (Beat Mangold) 3:0.75. Roberto Lecci 4:0. 90. Mauro Cimino (Penalty) 4:1. – Hergiswil: Valentino Esposito, Konstantin Tan, Maximilian Remiger, Simon Mayr, Basil Zgraggen, Jasha Vaszary, Timo Bertucci, Fabio Gisler, Marco Allgäuer, Sven Tribelhorn, Martin Spaqi. – Ebikon: Riku Peter, David Flückiger, Marvin Keller, Iwan Stadelmann, Livio Bieri, Ronny Portmann, Janis Kamer, Livio Sturm, Sanjiepan Sutha, Yannik Bachmann, Yunus Ilhan. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

