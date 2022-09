3. Liga, Gruppe 2 Deutlicher 5:0-Erfolg für Hitzkirch gegen Ebikon Hitzkirch behielt im Spiel gegen Ebikon am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 5:0. 04.09.2022, 23.15 Uhr

(chm)

In der 42. Minute gelang Jeton Ballazhi der Führungstreffer zum 1:0 für Hitzkirch. Mit seinem Tor in der 50. Minute brachte Patrick Langenstein Hitzkirch mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Patrick Langenstein war es auch, der in der 61. Minute Hitzkirch weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 3:0.

Hitzkirch erhöhte in der 73. Minute seine Führung durch Nick Heer weiter auf 4:0. Nick Heer erzielte nur zwei Minuten später auch das 5:0 für Hitzkirch.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Hitzkirch für Patrick Langenstein (46.) und Joel Heggli (68.). Ebikon behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

In seiner Gruppe hat Hitzkirch den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 3.3 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach drei Spielen, in denen die Offensive 10 Tore erzielte.

Zahlreiche Gegentore sind für Ebikon ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 4 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 12).

In der Tabelle verbessert sich Hitzkirch von Rang 4 auf 3. Das Team hat sechs Punkte. Hitzkirch hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Hitzkirch spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: SK Root (Rang 9). Zu diesem Spiel kommt es am 11. September (15.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Ebikon steht in der Tabelle neu auf Rang 10 (zuvor: 8). Das Team hat zwei Punkte. Für Ebikon ist es bereits die erste Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Ebikon gingen unentschieden aus.

Ebikon trifft im nächsten Spiel daheim auf Hildisrieder SV (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (9. September) (20.00 Uhr, Risch, Ebikon).

Telegramm: FC Hitzkirch - FC Ebikon I 5:0 (1:0) - Sportplatz Hegler, Hitzkirch – Tore: 42. Jeton Ballazhi 1:0. 50. Patrick Langenstein 2:0. 61. Patrick Langenstein 3:0. 73. Nick Heer 4:0. 75. Nick Heer 5:0. – Hitzkirch: Nermin Badic, Marcel Erni, Enea Bossart, Jan Heggli, Diego Erne, Michael Winiger, Nick Heer, Silvan Jung, Ümit Ürkmez, Jonas Rosenberg, Jeton Ballazhi. – Ebikon: Fabio Fries, Nils Kaufmann, Manuel Troxler, José Luis Da Silva Pereira, Fabio Da Fonte Pais, Noah Schurtenberger, Boris Rancic, Renato Roth, Arjan Ganaj, Manuel Ordonez, Eloy Manuel Aneas Barrios. – Verwarnungen: 46. Patrick Langenstein, 68. Joel Heggli.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

