4. Liga, Gruppe 1 Deutlicher Auftakterfolg für Dietwil gegen Südstern – Dreifach-Torschütze Aulon Ramadani Dietwil bezwingt im ersten Spiel der neuen Saison Südstern auswärts mit 5:1 22.08.2021, 13.21 Uhr

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Dietwil über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren drei. Zur Halbzeitpause war das Team 2:0 in Führung gelegen.

Südstern war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 58. Minute zum zwischenzeitlichen 1:3.

Matchwinner für Dietwil war Aulon Ramadani, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Dietwil waren: Nico Wyss (1 Treffer) und Manuel Kuchling (1 Treffe.) einziger Torschütze für Südstern war: Sezgin Fetija (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Dietwil, Lukas Hofstetter (75.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Südstern, Marko Zeba (10.) kassierte sie.

In der Tabelle steht Dietwil nach dem ersten Spiel auf Rang 1. Für Dietwil geht es in einem Heimspiel gegen FC Perlen-Buchrain weiter. Das Spiel findet am 29. August statt (14.00 Uhr, Schadhölzli, Dietwil).

In der Tabelle steht Südstern nach dem ersten Spiel auf Rang 10. Für Südstern geht es in einem Auswärtsspiel gegen SC Goldau II weiter. Das Spiel findet am 29. August statt (14.00 Uhr, Sportanlage «Tierpark» Goldau, Goldau).

Telegramm: FC Südstern a - FC Dietwil 1:5 (0:2) - Grenzhof, Luzern – Tore: 5. Aulon Ramadani 0:1. 20. Manuel Kuchling 0:2. 46. Aulon Ramadani 0:3. 58. Sezgin Fetija 1:3. 86. Nico Wyss 1:4. 93. Aulon Ramadani 1:5. – Südstern: Radosav Stojkovic, Davyson De França Moura, Maid Memisevic, Marko Zeba, Quang Dieu Chitpagna, Daniele Gramigna, Siem Ftsum, Sezgin Fetija, Mohammed Khalid, Bruno Moreira Rodrigues, Baskim Osmani. – Dietwil: Jory Sjardijn, Lukas Hofstetter, Vincent Bär, Andrin Sjardijn, Lucas José Da Cunha Rocha, Simon Christen, Marco Zurkirch, Noah Bucher, Francisco Goncalves Lopes, Manuel Kuchling, Aulon Ramadani. – Verwarnungen: 10. Marko Zeba, 75. Lukas Hofstetter.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Südstern a - FC Dietwil 1:5, FC Sins - FC Baar 2 2:0, FC Perlen-Buchrain - FC Hünenberg III 1:4, SC Goldau II - Zug 94 III 3:3

Tabelle: 1. FC Dietwil 1 Spiel/3 Punkte (5:1). 2. FC Hünenberg III 1/3 (4:1), 3. FC Sins 1/3 (2:0), 4. Zug 94 III 1/1 (3:3), 5. SC Goldau II 1/1 (3:3), 6. FC Küssnacht a/R Team Rigi 0/0 (0:0), 7. SK Root 0/0 (0:0), 8. FC Baar 2 1/0 (0:2), 9. FC Perlen-Buchrain 1/0 (1:4), 10. FC Südstern a 1/0 (1:5).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 13:17 Uhr.