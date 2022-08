4. Liga, Gruppe 3 Deutlicher Auftakterfolg für Hergiswil gegen Luzern Hergiswil siegt auswärts gegen Luzern: Zum Saisonauftakt gab es ein 4:0. 25.08.2022, 07.23 Uhr

(chm)

Nils Furrer erzielte in der 24. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Hergiswil. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Hergiswil stellte Dion Schmid in Minute 35 her. Hergiswil erhöhte in der 60. Minute seine Führung durch Sven Tribelhorn weiter auf 3:0. Simon Mayr schoss das 4:0 (87. Minute) für Hergiswil und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Hergiswil, Maximilian Remiger (38.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Luzern, nämlich für Vasco Frey (61.).

Hergiswil liegt nach Spiel 1 auf Rang 2. Für Hergiswil geht es auswärts gegen FC Sarnen (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am Samstag (27. August) statt (19.15 Uhr, Seefeld, Sarnen).

In der Tabelle steht Luzern nach dem ersten Spiel auf Rang 9. Luzern trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Sachseln (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am Sonntag (28. August) statt (14.00 Uhr, Mattli, Sachseln).

Telegramm: FC Luzern - FC Hergiswil II 0:4 (0:2) - Sportanlagen Allmend, Luzern – Tore: 24. Nils Furrer 0:1. 35. Dion Schmid 0:2. 60. Sven Tribelhorn 0:3. 87. Simon Mayr 0:4. – Luzern: Michael Meyer, Philip Künzli, Vasco Frey, Joshua Wölfle, Philipp Schäfer, Dennis Strutz, Oliver Gut, Luca Bumann, André Fabian, Markus Kötter, Florian Töpfl. – Hergiswil: Gian Bühlmann, Mike Bachmann, Maximilian Remiger, Patrick Kaiser, Basil Zgraggen, Nils Furrer, Dion Schmid, Michel Kaufmann, Marco Allgäuer, Manuel Sienemus, Sven Tribelhorn. – Verwarnungen: 38. Maximilian Remiger, 61. Vasco Frey.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.08.2022 07:20 Uhr.