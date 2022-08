4. Liga, Gruppe 1 Deutlicher Auftakterfolg für Rotkreuz gegen Meggen Sieg für Rotkreuz gegen Meggen im ersten Spiel der neuen Saison. Das Resultat: 4:0. 23.08.2022, 22.22 Uhr

(chm)

Dimitri Zülle schoss Rotkreuz in der 16. Minute zur 1:0-Führung. Mit seinem Tor in der 50. Minute brachte Leonardo Tramontano Rotkreuz mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Balu Ndoy Bokanga baute in der 55. Minute die Führung für Rotkreuz weiter aus (3:0). Mit einem weiteren Tor erhöhte Balu Ndoy Bokanga für Rotkreuz auf 4:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade zwei Minuten.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Meggen für Egzon Knushaj (38.) und Gianluca Muggli (68.). Eine Verwarnung gab es für Rotkreuz, nämlich für Leonardo Tramontano (70.).

Nach dem ersten Spiel steht Rotkreuz auf dem dritten Rang. Als nächstes trifft Rotkreuz auswärts mit FC Aegeri 2 (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 27. August statt (17.15 Uhr, Chrüzegg, Menzingen).

Nach dem ersten Spiel steht Meggen auf dem achten Rang. Meggen trifft im nächsten Spiel daheim auf SC Goldau III (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 27. August statt (17.00 Uhr, Hofmatt, Meggen).

Telegramm: FC Rotkreuz II - FC Meggen 4:0 (1:0) - Sportpark/Dorfmatt Rotkreuz, Rotkreuz – Tore: 16. Dimitri Zülle 1:0. 50. Leonardo Tramontano 2:0. 55. Balu Ndoy Bokanga 3:0. 57. Balu Ndoy Bokanga 4:0. – Rotkreuz: Michael Akinrinmade, Erti Emini, Mattia Palatucci, Markus Bösch, Yannik Huwiler, Dimitri Zülle, Denis Portmann, Ahmed Abduqadir, Leonardo Tramontano, Yves Jarczyk, Qendrim Aliji. – Meggen: Cäsar Grüter, Maximilian Graf, Michael Maeder, Ibrahim Bayrak, Pascal Ludin, Gianluca Muggli, Fabrizio Boog, Sven Arnold, Raman Baker, Egzon Knushaj, Dario Müller. – Verwarnungen: 38. Egzon Knushaj, 68. Gianluca Muggli, 70. Leonardo Tramontano.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.08.2022 11:25 Uhr.