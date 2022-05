Frauen 3. Liga Deutlicher Erfolg für Baar gegen Hünenberg Sieg für Baar: Gegen Hünenberg gewinnt das Team am 12.05.2022, 22.33 Uhr

(chm)

Mittwoch

auswärts 4:1.

Das Skore eröffnete Laura Schicker in der 4. Minute. Sie traf für Baar zum 1:0. Paula Kalt erhöhte in der 11. Minute zur 2:0-Führung für Baar. Der Anschlusstreffer für Hünenberg zum 1:2 kam in der 51. Minute. Verantwortlich dafür war Jana Knüsel.

Mit ihrem Tor in der 68. Minute brachte Janine Bühlmann Baar mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Das letzte Tor der Partie erzielte Laura Schicker, die in der 80. Minute die Führung für Baar auf 4:1 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mit dem Sieg rückt Baar um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 24 Punkten auf Rang 4. Baar hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Baar geht es in einem Heimspiel gegen SC Cham (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am Sonntag (15. Mai) statt (11.00 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

Nach der Niederlage büsst Hünenberg einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 14 Punkten auf Rang 7. Für Hünenberg war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Hünenberg trifft im nächsten Spiel auswärts auf Team Uri Frauen II (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am Sonntag (15. Mai) statt (13.00 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

Telegramm: FC Hünenberg - FC Baar 2 1:4 (0:2) - Ehret, Hünenberg – Tore: 4. Laura Schicker 0:1. 11. Paula Kalt 0:2. 51. Jana Knüsel 1:2. 68. Janine Bühlmann 1:3. 80. Laura Schicker 1:4. – Hünenberg: Yasmin Braten, Jana Knüsel, Olivia Farrer, Nadine Klemm, Sara Barmettler, Lejla Alic, Flavia Achermann, Roberta Studer, Denise Windegger, Svenja Leuthard, Sarah Schneeberger. – Baar: Anouk Hutter, Noemi Trangoni, Anna Steinhübl, Eliane Bieler, Mirjam Matter, Nadin Baumgartner, Janine Bühlmann, Paula Kalt, Oriana Frei, Gina Weiss, Laura Schicker. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.05.2022 22:30 Uhr.