3. Liga, Gruppe 3 Deutlicher Erfolg für Dagmersellen gegen Grosswangen-Ettiswil Dagmersellen behielt im Spiel gegen Grosswangen-Ettiswil am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:0. 19.09.2021, 08.17 Uhr

(chm)

Mathieu Ineichen schoss Dagmersellen in der 44. Minute zur 1:0-Führung. Mit seinem Tor in der 57. Minute brachte Michael Bucher Dagmersellen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Dagmersellen erhöhte in der 70. Minute seine Führung durch Mathieu Ineichen weiter auf 3:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Livio Scheidegger in der 84. Minute, als er für Dagmersellen zum 4:0 traf.

Gelbe Karten gab es bei Dagmersellen für Simon Hunziker (76.) und Mathieu Ineichen (89.). Bei Grosswangen-Ettiswil erhielten Remo Zeder (35.) und Gjon Paluca (40.) eine gelbe Karte.

Der Sturm von Dagmersellen sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Im Schnitt erzielt das Team 3 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach vier Spielen, in denen die Offensive 12 Tore erzielte.

Dagmersellen verbessert sich in der Tabelle von Rang 9 auf 6. Das Team hat sechs Punkte. Für Dagmersellen ist es der zweite Sieg in Serie.

Dagmersellen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Knutwil (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 25. September (18.00 Uhr, Seebli, Knutwil).

Nach der Niederlage büsst Grosswangen-Ettiswil zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit vier Punkten auf Rang 10. Für Grosswangen-Ettiswil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Grosswangen-Ettiswil spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Altbüron-Grossdietwil (Platz 7). Diese Begegnung findet am 25. September statt (18.00 Uhr, Gutmoos, Grosswangen).

Telegramm: FC Dagmersellen - FC Grosswangen-Ettiswil 4:0 (1:0) - Sportplatz Chrüzmatt, Dagmersellen – Tore: 44. Mathieu Ineichen 1:0. 57. Michael Bucher 2:0. 70. Mathieu Ineichen 3:0. 84. Livio Scheidegger 4:0. – Dagmersellen: Gianluca Accola, David Bernet, Flavio Accola, Simon Hunziker, Mike Blum, Livio Scheidegger, Janik Sommer, Noah Tschopp, Michael Bucher, Mathieu Ineichen, Andrin Fischer. – Grosswangen-Ettiswil: Vito Fischer, Marvin Wirz, Elias Wälti, Roland Stöckli, Daniel Bucher, Festim Neziri, Raphael Hodel, Noel Luca Luternauer, Fabian Ukaj, Remo Zeder, Gjon Paluca. – Verwarnungen: 35. Remo Zeder, 40. Gjon Paluca, 76. Simon Hunziker, 89. Mathieu Ineichen.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: FC Altbüron-Grossdietwil - FC Escholzmatt-Marbach 5:0, FC Entlebuch - FC Knutwil 4:1, SC Reiden - FC Ruswil 1:0, FC Dagmersellen - FC Grosswangen-Ettiswil 4:0, FC Buttisholz - FC Nottwil 2:0

Tabelle: 1. SC Reiden 5 Spiele/13 Punkte (8:3). 2. FC Entlebuch 5/12 (13:8), 3. FC Buttisholz 5/10 (9:4), 4. FC Wolhusen 5/8 (12:7), 5. FC Ruswil 4/7 (9:4), 6. FC Dagmersellen 4/6 (12:8), 7. FC Altbüron-Grossdietwil 3/4 (8:5), 8. FC Nottwil 4/4 (5:5), 9. FC Knutwil 5/4 (7:13), 10. FC Grosswangen-Ettiswil 5/4 (5:12), 11. FC Escholzmatt-Marbach 5/3 (4:16), 12. FC Sempach 4/1 (4:11).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.09.2021 08:14 Uhr.