3. Liga, Gruppe 1 - Deutlicher Erfolg für Engelberg gegen Muotathal

Schwingfest Von Ur-traditionell bis Multi-Kulti: So schön war der grosse Festumzug durch Pratteln

Jetzt ist das erste «Eidgenössische» im Baselbiet Realität. An der Fahnenübergabe und am Festumzug am Freitag zeigte sich: Pratteln ist parat. Und die Gäste aus dem ganzen Land auch.