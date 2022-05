Frauen 2. Liga Deutlicher Erfolg für Lugano Femminile gegen Adligenswil Lugano Femminile behielt im Spiel gegen Adligenswil am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:0. 31.05.2022, 16.52 Uhr

(chm)

In der 9. Minute war es an Jennifer Lorenzi, Lugano Femminile 1:0 in Führung zu bringen. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Lugano Femminile stellte Florina Kurtaj in Minute 74 her. Das letzte Tor der Partie erzielte Diana La Greca, die in der 77. Minute die Führung für Lugano Femminile auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Aline Ach von Adligenswil erhielt in der 76. Minute die gelbe Karte.

Lugano Femminile machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 18 Punkten auf Rang 8. Lugano Femminile hat bisher viermal gewonnen, zehnmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Lugano Femminile geht es auf fremdem Terrain gegen SK Root (Platz 4) weiter. Die Partie findet am 12. Juni statt (15.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Nach der Niederlage büsst Adligenswil zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 15 Punkten auf Rang 11. Adligenswil hat bisher viermal gewonnen, 13mal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Adligenswil spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Horw (Platz 7). Diese Begegnung findet am 12. Juni statt (16.00 Uhr, Löösch, Adligenswil).

Telegramm: FC Lugano Femminile II - FC Adligenswil 3:0 (1:0) - Stadio Comunale Cornaredo, Lugano – Tore: 9. Jennifer Lorenzi 1:0. 74. Florina Kurtaj 2:0. 77. Diana La Greca 3:0. – Lugano Femminile: Miriam Ubaldi, Michelle Corti, Caroline Curti, Shannon Coter, Rahma Saad Mawad, Maya Suter, Chiara Clementi, Martina Selmi, Diana La Greca, Jennifer Lorenzi, Caterina Sarak. – Adligenswil: Aline Ach, Gina Rast, Vivienne Bucher, Matilda Schmidli, Laura Kälin, Julia Küher, Alina Procacci, Fabienne Durrer, Ramona Imhof, Alina Vogel, Noelja Bättig. – Verwarnungen: 76. Aline Ach.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.05.2022 16:48 Uhr.