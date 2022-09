4. Liga, Gruppe 6 Deutlicher Erfolg für Sempach gegen Ruswil Sempach gewinnt am Samstag zuhause gegen Ruswil 4:1. 03.09.2022, 22.56 Uhr

(chm)

Sempach ging in der 17. Spielminute durch Jérôme Lanz in Führung, ehe Ruswil in der 53. Minute (Michael Bründler) der Ausgleich gelang. Das Tor von Luca Portmann in der 62. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Sempach.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Sempach stellte Marcel von Büren in Minute 76 her. Matthias Häfliger schoss das 4:1 (80. Minute) für Sempach und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Defensive hat Sempach in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.7 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 9 erzielten Toren Rang 1.

In der Tabelle verbessert sich Sempach von Rang 3 auf 1. Das Team hat sechs Punkte. Sempach hat bisher immer gewonnen, nämlich zweimal.

Sempach spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Schötz II (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 9. September (20.00 Uhr, Fussballanlage Wissenhusen, Schötz).

In der Tabelle liegt Ruswil weiterhin auf Rang 8. Das Team hat null Punkte. Für Ruswil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Ruswil trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Littau III (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 11. September statt (14.00 Uhr, Ruopigen, Littau).

Telegramm: FC Sempach a - FC Ruswil 4:1 (1:0) - Sportanlage Seeland, Sempach – Tore: 17. Jérôme Lanz 1:0. 53. Michael Bründler 1:1. 62. Luca Portmann 2:1. 76. Marcel von Büren 3:1. 80. Matthias Häfliger 4:1. – Sempach: Linus Kamber, Timo Brun, Marcel von Büren, Ahmel Durmisi, Joshua Brun, Christian Lugli, Jan Emmenegger, Robin Christen, Luca De Rosa, Luca Portmann, Jérôme Lanz. – Ruswil: Etienne Schmid, Raphael Heini, Joel Bachmann, Joel Bachmann, Fabian Schwegler, Marco Fellmann, Amon Buchmann, Jan Primus, Julien Krähenbühl, Johann Simon, Egzon Dervisi. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 6:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

