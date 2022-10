4. Liga, Gruppe 1 Deutlicher Erfolg für Steinhausen gegen Meggen Steinhausen gewinnt am Donnerstag zuhause gegen Meggen 3:0. 14.10.2022, 00.22 Uhr

(chm)

Aitor Gonzalez Gomez Gomez brachte Steinhausen 1:0 in Führung (14. Minute). Per Penalty erhöhte Luca Toniolo in der 69. Minute zum 2:0 für Steinhausen. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Kristian Kovac in der 86. Minute, als er für Steinhausen zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Steinhausen sah Arbër Hoxha (76.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Arbër Hoxha (50.), Aaron Milone (57.) und Danijel Barisic (88.). Bei Meggen sah Maurin Harsch (86.) die rote Karte. Gelb erhielt Ibrahim Bayrak (88.).

Die Offensive von Steinhausen hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.1 Mal pro Spiel. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Steinhausen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 15 Punkten auf Rang 2. Steinhausen hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Steinhausen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen ESC Erstfeld (Platz 7). Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (14.00 Uhr, Pfaffenmatt, Erstfeld).

Für Meggen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 5. Nach zwei Siegen in Serie verliert Meggen erstmals wieder. Meggen verlor zudem erstmals zuhause.

Auf Meggen wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das viertplatzierte Team FC Aegeri 2, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (14.00 Uhr, Hofmatt, Meggen).

Telegramm: SC Steinhausen - FC Meggen 3:0 (1:0) - Eschfeld, Steinhausen – Tore: 14. Aitor Gonzalez Gomez Gomez 1:0. 69. Luca Toniolo (Penalty) 2:0.86. Kristian Kovac 3:0. – Steinhausen: Michèle Mollo, Danijel Barisic, Leonat Hoxha, Arbër Hoxha, Cyrill Hofer, Aitor Gonzalez Gomez Gomez, Ryan Price, Pascal Grossenbacher, Kristian Kovac, Michele Marano, Aaron Milone. – Meggen: Luca Kälin, Michael Maeder, Ibrahim Bayrak, Lars Arnold, Felix Zehnder, Philipp Blaser, Pascal Ludin, Sven Arnold, Maurin Harsch, Luca Lo Presti, Fabrizio Boog. – Verwarnungen: 50. Arbër Hoxha, 57. Aaron Milone, 88. Danijel Barisic, 88. Ibrahim Bayrak – Ausschlüsse: 76. Arbër Hoxha, 86. Maurin Harsch.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

