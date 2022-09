3. Liga, Gruppe 2 Deutlicher Favoritensieg bei Küssnacht a/R gegen Hildisrieden Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 5 vs. 11) ist Küssnacht a/R am Sonntag seiner Favoritenrolle gegen Hildisrieden gerecht geworden und hat auswärts 4:1 gewonnen. 05.09.2022, 11.06 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Joel Lieb für Küssnacht a/R. In der 15. Minute traf er zum 1:0. Michael Stadler sorgte in der 43. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Küssnacht a/R. Küssnacht a/R erhöhte in der 71. Minute seine Führung durch James Gügler weiter auf 3:0.

Nur sieben Minuten später traf James Gügler erneut, so dass es in der 78. Minute 4:0 für Küssnacht a/R hiess. Den Schlussstand stellte Kilian Burkart in der 85. Minute her, als er für Hildisrieden auf 1:4 verkürzte.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Hildisrieden gab es vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Küssnacht a/R für Antonio Linares Jimenez (55.), Kevin Schilliger (76.) und Jonas Wagner (86.).

In seiner Gruppe hat Küssnacht a/R den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 3.3 Tore pro Partie.

Die Abwehr von Hildisrieden kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.7 (Rang 7).

In der Tabelle verbessert sich Küssnacht a/R von Rang 5 auf 4. Das Team hat sechs Punkte. Küssnacht a/R hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Für Küssnacht a/R geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Adligenswil (Platz 8) weiter. Die Partie findet am Donnerstag (8. September) statt (20.15 Uhr, Löösch, Adligenswil).

Hildisrieden steht in der Tabelle neu auf Rang 12 (zuvor: 11). Das Team hat einen Punkt. Für Hildisrieden ist es bereits die zweite Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Hildisrieden ging unentschieden aus.

Hildisrieden trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Ebikon I (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (9. September) (20.00 Uhr, Risch, Ebikon).

Telegramm: Hildisrieder SV - FC Küssnacht a/R 1 1:4 (0:2) - Raiffeisen – Tore: 15. Joel Lieb 0:1. 43. Michael Stadler 0:2. 71. James Gügler 0:3. 78. James Gügler 0:4. 85. Kilian Burkart 1:4. – Hildisrieden: Jim Bischof, Silvan Ineichen, Mattia Hüsler, Manuel Estermann, Simon Ruckli, Erlin Thaqi, Joel Estermann, Edmond Ibra, Roelvis Contreras, Rafael Krieger, Gino Barmettler. – Küssnacht a/R: Jonas Wagner, Sebastian Tschupp, Kevin Schilliger, Lars Zimmermann, Tiago Vitorino Ferreira, Nicola Landolt, Janis Müller, Vitor Hugo Gomes Santos, Joel Lieb, Michael Stadler, Antonio Linares Jimenez. – Verwarnungen: 28. Manuel Estermann, 55. Antonio Linares Jimenez, 65. Silvan Ineichen, 72. Edmond Ibra, 72. Erlin Thaqi, 76. Kevin Schilliger, 86. Jonas Wagner.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2022 11:03 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.