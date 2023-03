3. Liga, Gruppe 1 Deutlicher Favoritensieg bei Stans gegen Cham Stans holt gegen Cham zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellenführer siegt am Samstag gegen den Tabellenneunten 3:0. 18.03.2023, 21.07 Uhr

(chm)

Das Tor von Joël Furger in der 12. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Stans. Stans baute die Führung in der 48. Minute (David Lehmann) weiter aus (2:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Joshua Müller in der 75. Minute, als er für Stans zum 3:0 traf.

Bei Stans erhielten Maximilian Marku (13.), Jan Lippold (20.) und Luca Moser (85.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Cham, nämlich für Alex Elsener (52.).

Die Offensive von Stans hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.6 Mal pro Spiel. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Cham ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3 Tore pro Partie (Rang 11).

Unverändert liegt Stans nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach zwölf Spielen 28 Punkte auf dem Konto. Für Stans ist es der zweite Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Stans auf fremdem Terrain mit FC Hünenberg I (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 26. März (14.00 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Für Cham hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 9. Für Cham war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Cham in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn SC Goldau II (Platz 8) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 26. März (14.15 Uhr, Eizmoos, Cham).

Telegramm: FC Stans - SC Cham IV 3:0 (1:0) - Eichli, Stans – Tore: 12. Joël Furger 1:0. 48. David Lehmann 2:0. 75. Joshua Müller 3:0. – Stans: Julio Zumstein, Luca Moser, Maximilian Marku, Jan Lippold, Luca Cadlini, Kevin Foster, Fabio Gisler, Nico Stalder, Sandro Howald, Joël Furger, David Lehmann. – Cham: Stéve Pfund, Andri Tillmann, Alex Elsener, Fabian Röösli, Pascal Wipfli, Yannick Peter, Leandro Schnarwiler, Ardit Krasniqi, Corey Ineichen, Jannis Elsener, Taijo Künzli. – Verwarnungen: 13. Maximilian Marku, 20. Jan Lippold, 52. Alex Elsener, 85. Luca Moser.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.03.2023 21:14 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.