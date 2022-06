3. Liga, Gruppe 2 Deutlicher Pflichtsieg für Gunzwil gegen Adligenswil Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 2 vs. 8) ist Gunzwil am Dienstag seiner Favoritenrolle gegen Adligenswil gerecht geworden und hat zuhause 4:1 gewonnen. 01.06.2022, 08.35 Uhr

Till Fleischli eröffnete in der 2. Minute das Skore, als er für Gunzwil das 1:0 markierte. Der Treffer fiel mittels Penalty. Matias Nurmi erhöhte in der 23. Minute zur 2:0-Führung für Gunzwil. In der 45. Minute verwandelte Reto Mattmann erfolgreich einen Elfmeter und brachte Adligenswil so auf 1:2 heran.

Mit seinem Tor in der 78. Minute brachte Benjamin Isler Gunzwil mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Das letzte Tor der Partie erzielte Matias Nurmi, der in der 88. Minute die Führung für Gunzwil auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Dominic Sieber von Adligenswil erhielt in der 1. Minute die gelbe Karte.

Gunzwil hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 2.2 Tore pro Partie.

Die Tabellensituation bleibt für Gunzwil unverändert. Das Team liegt mit 45 Punkten auf Rang 2. Gunzwil hat bisher 14mal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Gunzwil ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Adligenswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 8. Für Adligenswil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Adligenswil ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Gunzwil - FC Adligenswil 4:1 (2:1) - Linden, Gunzwil – Tore: 2. Till Fleischli (Penalty) 1:0.23. Matias Nurmi 2:0. 45. Reto Mattmann (Penalty) 2:1.78. Benjamin Isler 3:1. 88. Matias Nurmi 4:1. – Gunzwil: Rafael Süess, Pascal Jurt, Iwan Rogger, Patrick Oehen, Daniele Carriero, Raffael Furrer, Elia Ramundo, Benjamin Isler, Till Fleischli, Ramon Stocker, Matias Nurmi. – Adligenswil: Dominic Sieber, Oliver Abbà, Aurelio Marbach, Raphael Gutzwiller, Reto Mattmann, Ivo Lombriser, Ben Ochsenbein, Silvan Zeller, Louis Felder, Luc Zimmermann, Dominique Lottenbach. – Verwarnungen: 1. Dominic Sieber.

