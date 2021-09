3. Liga, Gruppe 1 Deutlicher Pflichtsieg für Schwyz gegen Cham Sieg für den Tabellenvierten: Schwyz lässt am Freitag auswärts beim 5:1 gegen Cham (Rang 12) nichts anbrennen. 19.09.2021, 22.58 Uhr

(chm)

Cham erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Melvin Hegglin ging das Team in der 30. Minute in Führung. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 39, als Samuel Schleiss für Schwyz erfolgreich war.

Danach drehte Schwyz auf. Das Team schoss ab der 52. Minute noch vier weitere Tore, während Cham kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 5:1.

Die Torschützen für Schwyz waren: Samuel Schleiss, Jonas Steiner, Firas Kdouh, Demian Siegwart und Ajhan Zejnulai. Einziger Torschütze für Cham war: Melvin Hegglin (1 Treffer).

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Schwyz gab es vier gelbe Karten. Bei Cham erhielten Yannick Julen (52.), Gino Ghilardi (67.) und Remo Corrodi (85.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Schwyz den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 14 Tore in fünf Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.8 Toren pro Match.

Zahlreiche Gegentore sind für Cham ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 21 Tore in fünf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 4.2 Toren pro Spiel (Rang 12).

Schwyz rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit zehn Punkten auf Rang 3. Für Schwyz ist es bereits der dritte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat einmal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Schwyz ging unentschieden aus. Schwyz konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Schwyz tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von ESC Erstfeld an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 25. September statt (17.30 Uhr, Tschaibrunnen, Schwyz).

Cham verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Cham hat bisher nur verloren, nämlich fünfmal.

Mit dem sechstplatzierten FC Küssnacht a/R 1 kriegt es Cham als nächstes auf fremdem Terrain mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 25. September statt (17.30 Uhr, Luterbach, Küssnacht a/R).

Telegramm: SC Cham IV - SC Schwyz 1:5 (1:1) - Eizmoos, Cham – Tore: 30. Melvin Hegglin 1:0. 39. Samuel Schleiss 1:1. 52. Jonas Steiner 1:2. 77. Demian Siegwart 1:3. 88. Ajhan Zejnulai 1:4. 93. Firas Kdouh 1:5. – Cham: Lukas Bär, Dario Delnevo, Karlis Zvingelis, Maurice Heim, Nicolas Gruber, Fabian Hasler, Yannick Peter, Samuel Schnurrenberger, Yannick Julen, Chris Bischofberger, Michele Schweri. – Schwyz: Kevin Dudle, Martin Von Euw, Patrick Kistler, Steven Stalder, Simon Ulrich, Manuel Gisler, Ramon Betschart, Samuel Schleiss, Jonas Steiner, Firas Kdouh, Dominik Steiner. – Verwarnungen: 6. Ramon Betschart, 33. Manuel Gisler, 52. Yannick Julen, 55. Dominik Steiner, 67. Gino Ghilardi, 85. Remo Corrodi, 86. Martin Von Euw.

Tabelle: 1. ESC Erstfeld 4 Spiele/12 Punkte (14:3). 2. FC Baar 1 4/10 (11:7), 3. SC Schwyz 5/10 (14:7), 4. Zug 94 II 4/9 (6:4), 5. FC Ibach II 4/7 (7:6), 6. FC Küssnacht a/R 1 4/6 (13:12), 7. FC Sursee 4/6 (9:12), 8. FC Hünenberg I 4/4 (6:4), 9. FC Meggen 4/3 (8:10), 10. FC Muotathal 4/3 (6:9), 11. SC Steinhausen 4/3 (7:10), 12. SC Cham IV 5/0 (4:21).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.09.2021 22:55 Uhr.