2. Liga Deutlicher Pflichtsieg für Sempach gegen Stans Sempach holt gegen Stans zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellensiebte gewinnt am Freitag gegen den Tabellen-14. 4:1. 31.05.2022, 16.51 Uhr

(chm)

Kilian Bühlmann eröffnete in der 28. Minute das Skore, als er für Sempach das 1:0 markierte. Nico Stalder glich in der 30. Minute für Stans aus. Es hiess 1:1. Kilian Bühlmann erzielte in der 57. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Sempach.

Severin Emmenegger sorgte in der 71. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Sempach. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Adrian Schnider in der 81. Minute, als er für Sempach zum 4:1 traf.

Bei Sempach erhielten Valmir Tola (35.) und Tim Tampe (53.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Stans für Fabian Howald (61.) und Luca Moser (62.).

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Sempach eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.8 pro Spiel. Das bedeutet, dass Sempach die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Sempach. 35 Punkte bedeuten Rang 6. Sempach hat bisher neunmal gewonnen, siebenmal verloren und achtmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Sempach auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Sins (Platz 7) zu tun. Diese Begegnung findet am 11. Juni statt (18.00 Uhr, Sportanlage Letten, Sins).

Stans verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Für Stans ist es bereits die 15. Niederlage der laufenden Saison. Sieben Spiele von Stans gingen unentschieden aus.

Stans tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Littau an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 11. Juni (17.00 Uhr, Eichli, Stans).

Telegramm: FC Sempach - FC Stans 4:1 (1:1) - Sportanlage Seeland, Sempach – Tore: 28. Kilian Bühlmann 1:0. 30. Nico Stalder 1:1. 57. Kilian Bühlmann 2:1. 71. Severin Emmenegger 3:1. 81. Adrian Schnider 4:1. – Sempach: Raphael Helfenstein, Jan Bühler, Simon Eberle, Luca Cipolla, Janis Stirnimann, Michael Fölmli, Sharon Trüssel, Tim Tampe, Adrian Schnider, Valmir Tola, Kilian Bühlmann. – Stans: Manuel Odermatt, Luca Moser, Livio Bühler, Luca Cadlini, Joël Furger, Marc Kuster, Sandro Howald, Mitch Lütte, Fabian Howald, Nico Stalder, David Lehmann. – Verwarnungen: 35. Valmir Tola, 53. Tim Tampe, 61. Fabian Howald, 62. Luca Moser.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.05.2022 16:48 Uhr.