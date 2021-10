4. Liga, Gruppe 1 Deutlicher Pflichtsieg für Steinhausen gegen Goldau Steinhausen holt gegen Goldau zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellendritte gewinnt am Samstag gegen den Tabellenneunten 4:1. 17.10.2021, 00.12 Uhr

(chm)

Steinhausen ging in der 6. Spielminute durch Luca Betschart in Führung, ehe Goldau in der 38. Minute (Sindrit Hani) der Ausgleich gelang. Aaron Milone erzielte in der 41. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Steinhausen.

In der 51. Minute baute Ryan Price den Vorsprung für Steinhausen auf zwei Tore aus (3:1). Das letzte Tor der Partie erzielte Arbër Hoxha, der in der 86. Minute die Führung für Steinhausen auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Raphael Gwerder von Goldau erhielt in der 23. Minute die gelbe Karte.

Die Offensive von Steinhausen ist die beste der Gruppe. Die total 22 Tore in acht Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.8 Toren pro Match.

Die Abwehr von Goldau kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 24 Tore in acht Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3 Toren pro Spiel (Rang 9).

Die Tabellensituation bleibt für Steinhausen unverändert. Das Team liegt mit 15 Punkten auf Rang 3. Steinhausen hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Steinhausen tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Aegeri 2 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 24. Oktober (14.00 Uhr, Chruzelen, Unterägeri).

Für Goldau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 9. Goldau hat bisher einmal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Goldau trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Rotkreuz II (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 24. Oktober (14.00 Uhr, Sportanlage «Tierpark» Goldau, Goldau).

Telegramm: SC Steinhausen - SC Goldau III 4:1 (2:1) - Eschfeld, Steinhausen – Tore: 6. Luca Betschart 1:0. 38. Sindrit Hani 1:1. 41. Aaron Milone 2:1. 51. Ryan Price 3:1. 86. Arbër Hoxha 4:1. – Steinhausen: Michèle Mollo, Gianni Mesko, Arbër Hoxha, Kevin Schlumpf, Marco Salza, Enis Kurtaran, Ryan Price, Leonat Hoxha, Luca Betschart, Aaron Milone, Sandro Gschwend. – Goldau: Raphael Schmid, Simon Krienbühl, Jan Beeler, Flamur Mrijaj, Raphael Gwerder, Jonas Büeler, Nick Schafflützel, Louis Arnold, Endrit Elshani, Jonas Keiser, Sindrit Hani. – Verwarnungen: 23. Raphael Gwerder.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Schattdorf - SC Cham III 2:1, SC Menzingen - FC Aegeri 2 3:0, SC Steinhausen - SC Goldau III 4:1, FC Rotkreuz II - Weggiser SC 2:3

Tabelle: 1. FC Schattdorf 8 Spiele/19 Punkte (20:7). 2. FC Aegeri 2 8/16 (20:16), 3. SC Steinhausen 8/15 (22:10), 4. Weggiser SC 8/15 (19:13), 5. SC Menzingen 8/13 (17:12), 6. FC Brunnen 8/12 (22:21), 7. SC Cham III 8/12 (21:21), 8. FC Rotkreuz II 8/8 (14:19), 9. SC Goldau III 8/4 (10:24), 10. FC Walchwil 8/1 (10:32).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2021 00:08 Uhr.