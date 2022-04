Frauen 2. Liga Deutlicher Sieg für Altdorf gegen Küssnacht a/R – Siegesserie von Küssnacht a/R gebrochen Altdorf gewinnt am Mittwoch zuhause gegen Küssnacht a/R 3:0. 14.04.2022, 00.44 Uhr

(chm)

In der 32. Minute war es an Tamara Eller, Altdorf 1:0 in Führung zu bringen. In der 41. Minute baute Flavia Vanoli den Vorsprung für Altdorf auf zwei Tore aus (2:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Tamara Eller in der 77. Minute, als sie für Altdorf zum 3:0 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mit einem Tore-Schnitt von 3.1 Toren pro Spiel ist Altdorf bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Altdorf rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 34 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Altdorf hat bisher elfmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Altdorf auswärts mit Team Region Entlebuch (Rang 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 24. April statt (16.00 Uhr, Moosmättili, Schüpfheim).

Für Küssnacht a/R hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 6. Nach drei Siegen in Serie verliert Küssnacht a/R erstmals wieder.

Im nächsten Spiel kriegt es Küssnacht a/R auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team SG Stans-Engelberg. Zu diesem Spiel kommt es am 23. April (18.00 Uhr, Sportplatz Wyden, Engelberg).

Telegramm: Team Uri Frauen I - FC Küssnacht a/R 3:0 (2:0) - Gemeindesportplatz, Altdorf – Tore: 32. Tamara Eller 1:0. 41. Flavia Vanoli 2:0. 77. Tamara Eller 3:0. – Altdorf: Gina Walker, Svenja Arnold, Tamara Eller, Alina Marty, Eliane Furger, Silvana Baumann, Vanessa Müller, Chiara Arnold, Flavia Vanoli, Leonie Christen, Noreen Häfliger. – Küssnacht a/R: Marina Camenzind, Tabea Kamer, Sarah Meyer, Stella Kenel, Tiffany Stillhart, Romy Breedijk, Bianca Kottmeyer, Seraina Hofstetter, Jaël Hurschler, Isabell Reber, Luana Hongler. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.04.2022 00:41 Uhr.