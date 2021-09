4. Liga, Gruppe 5 Deutlicher Sieg für Eich gegen Triengen Eich gewinnt am Samstag auswärts gegen Triengen 5:1. 12.09.2021, 22.27 Uhr

Triengen erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Steven Sommer ging das Team in der 7. Minute in Führung. Gleichstand stellte Melvin Isler durch seinen Treffer für Eich in der 20. Minute her.

Danach drehte Eich auf. Das Team schoss ab der 36. Minute noch vier weitere Tore, während Triengen kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 5:1.

Die Torschützen für Eich waren: Samuel Urwyler, Nicola Christen, Melvin Isler, Janis Marfurt und Hannes Münkel. Einziger Torschütze für Triengen war: Steven Sommer (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Triengen erhielten Adis Seferovic (33.) und Dani Dos Santos Adao (87.) eine gelbe Karte. Eich blieb ohne Karte.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.8 hat die Abwehr von Eich ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 13 geschossenen Toren Rang 2.

Zahlreiche Gegentore sind für Triengen ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3 (Rang 8).

Eich verbessert sich in der Tabelle von Rang 4 auf 2. Das Team hat neun Punkte. Für Eich ist es der zweite Sieg in Serie.

Eich spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Willisau (Platz 5). Das Spiel findet am 25. September statt (17.30 Uhr, Sportanlage Brand, Eich).

Unverändert liegt Triengen auf Rang 8. Das Team hat drei Punkte. Für Triengen ist es bereits die dritte Niederlage der laufenden Saison.

Im nächsten Spiel kriegt es Triengen auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Sursee (Platz 7) zu tun. Die Partie findet am 25. September statt (18.00 Uhr, Stadion Schlottermilch, Sursee).

Telegramm: FC Triengen 2 - SC Eich 1:5 (1:3) - Schäracher, Triengen – Tore: 7. Steven Sommer (Penalty) 1:0.20. Melvin Isler 1:1. 36. Hannes Münkel 1:2. 41. Nicola Christen 1:3. 60. Janis Marfurt 1:4. 78. Samuel Urwyler 1:5. – Triengen: Andrin Renggli, Marcio Cardoso, Adis Seferovic, Marcos Rafael Oliveira Faria, Enger Emilio Florian De Los Santos, Steven Sommer, Joao Manuel Teixeira Marta, Claudio Manuel Marques Teixeira, Cristian Nunes Morais, Kujtim Gegollaj, André Coelho Dos Santos. – Eich: Cédric Kiener, Marco Bühler, Eric Suter, David Amrein, Leonit Avdyli, David Küng, Nicola Christen, Sandro Ottiger, Fabio Baumgartner, Melvin Isler, Hannes Münkel. – Verwarnungen: 33. Adis Seferovic, 87. Dani Dos Santos Adao.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 5: FC Triengen 2 - SC Eich 1:5, FC Buttisholz - FC Sursee 4:1, FC Sempach - FC Entlebuch 1:0

Tabelle: 1. FC Zell 3 Spiele/9 Punkte (16:3). 2. SC Eich 4/9 (13:3), 3. FC Sempach 4/9 (8:6), 4. SC Nebikon 3/7 (3:1), 5. FC Willisau 4/7 (13:12), 6. FC Buttisholz 4/6 (8:9), 7. FC Sursee 4/4 (5:10), 8. FC Triengen 2 4/3 (7:12), 9. FC Schüpfheim 4/1 (5:9), 10. FC Entlebuch 4/0 (1:14).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 5 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

