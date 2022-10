3. Liga, Gruppe 1 Deutlicher Sieg für Erstfeld gegen Cham Erstfeld gewinnt am Freitag zuhause gegen Cham 9:0. 28.10.2022, 23.36 Uhr

(chm)

Auf dem Weg zum ungefährdeten Sieg erzielte Erstfeld vier seiner Tore in den ersten 45 Minuten, fünf kamen in der zweiten Halbzeit dazu.

Cham blieb ohne Torerfolg.

Die Torschützen für Erstfeld waren: Silvan Baumann (2 Treffer), Samuel Baumann (1 Treffer), Nino Epp (1 Treffer), Michael Baumann (1 Treffer), Jeremias Baumann (1 Treffer), Gian-Luca Tresch (1 Treffer), Diogo Correia Pina (1 Treffer) und David Epp (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Fabian Röösli von Cham erhielt in der 43. Minute die gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Erstfeld den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 2.9 Tore pro Partie. In der Abwehr ist Erstfeld sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Die total 15 Gegentore in elf Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.4 Toren pro Match (Rang 1).

Zahlreiche Gegentore sind für Cham ein relativ häufiges Phänomen. Die total 33 Gegentore in elf Spielen bedeuten einen Schnitt von 3 Toren pro Match (Rang 12).

Erstfeld bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 20 Punkten auf Rang 3. Für Erstfeld ist es der zweite Sieg in Serie.

Erstfeld spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Hünenberg I (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 18. März (18.00 Uhr, Pfaffenmatt, Erstfeld).

Mit der Niederlage rückt Cham in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit zwölf Punkten neu Platz 9. Cham hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Cham tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Stans an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 18. März (17.00 Uhr, Eichli, Stans).

Telegramm: ESC Erstfeld - SC Cham IV 9:0 (4:0) - Pfaffenmatt, Erstfeld – Tore: 3. Samuel Baumann 1:0. 33. Silvan Baumann 2:0. 34. Nino Epp 3:0. 44. Silvan Baumann 4:0. 50. Jeremias Baumann 5:0. 54. Gian-Luca Tresch 6:0. 64. David Epp 7:0. 67. Diogo Correia Pina 8:0. 88. Michael Baumann 9:0. – Erstfeld: Markus Bürgler, Samuel Baumann, Michael Traxel, Nino Epp, Mattia Epp, David Epp, Gian-Luca Tresch, Patrik Wyrsch, Jeremias Baumann, Michael Baumann, Silvan Baumann. – Cham: Nils Abbondio, Chris Suter, Fabian Röösli, Alex Elsener, Andri Tillmann, Janick Bossert, Brahim Turjan, Corey Ineichen, Leandro Schnarwiler, Leandro Stutzer, Severin Müller. – Verwarnungen: 43. Fabian Röösli.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

