3. Liga, Gruppe 2 Deutlicher Sieg für Rothenburg gegen Ebikon Rothenburg behielt im Spiel gegen Ebikon am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:0. 26.03.2023, 10.17 Uhr

(chm)

Davide Di Berardino traf in der 25. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Rothenburg. Per Penalty erhöhte Pascal Zimmermann in der 41. Minute zum 2:0 für Rothenburg. Rothenburg erhöhte in der 43. Minute seine Führung durch Emre Dincer weiter auf 3:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Yasha Schmid in der 58. Minute, als er für Rothenburg zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Ebikon erhielten Filipe Rodrigues Almeida (40.) und Arjan Ganaj (57.) eine gelbe Karte. Rothenburg blieb ohne Karte.

Rothenburg hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 38 Tore in 13 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.9 Toren pro Spiel.

Keine Änderung in der Tabelle für Rothenburg: Mit 23 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Rothenburg hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Rothenburg spielt zum nächsten Mal auswärts gegen SK Root (Platz 10). Das Spiel findet am 2. April statt (15.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Mit der Niederlage rückt Ebikon in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 17 Punkten neu Platz 7. Ebikon hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Ebikon spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Hitzkirch (Platz 9). Das Spiel findet am 2. April statt (14.00 Uhr, Risch, Ebikon).

Telegramm: FC Rothenburg - FC Ebikon I 4:0 (3:0) - Chärnsmatt, Rothenburg – Tore: 25. Davide Di Berardino 1:0. 41. Pascal Zimmermann (Penalty) 2:0.43. Emre Dincer 3:0. 58. Yasha Schmid 4:0. – Rothenburg: Alessandro Marelli, Luis Miguel Cotrim Camacho, Luca Martin, Oliver Schöpfer, Jan Portmann, Marc Unternährer, Pascal Zimmermann, Davide Di Berardino, Erich Schnider, Yasha Schmid, Emre Dincer. – Ebikon: Fabio Fries, Lars Ming, Ronny Portmann, Manuel Troxler, Filipe Rodrigues Almeida, Noah Schurtenberger, Renato Roth, Arjan Ganaj, Boris Rancic, Eloy Manuel Aneas Barrios, Manuel Ordonez. – Verwarnungen: 40. Filipe Rodrigues Almeida, 57. Arjan Ganaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.03.2023 04:49 Uhr.