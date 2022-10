4. Liga, Gruppe 5 Deutlicher Sieg für Schüpfheim gegen Sempach Schüpfheim behielt im Spiel gegen Sempach am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 5:2. 09.10.2022, 13.20 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Kilian Tanner in der 16. Minute. Er traf für Schüpfheim zum 1:0. Gleichstand stellte David Kottmann durch seinen Treffer für Sempach in der 24. Minute her. Marco Zemp brachte Schüpfheim 2:1 in Führung (38. Minute).

Jonas Muff glich in der 51. Minute für Sempach aus. Es hiess 2:2. Das Tor von Kilian Wicki in der 69. Minute bedeutete die 3:2-Führung für Schüpfheim. Schüpfheim baute die Führung in der 78. Minute (Tobias Kaufmann) weiter aus (4:2). Erneut Tobias Kaufmann traf in der 87. Minute auch zum 5:2 für Schüpfheim.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Schüpfheim erhielten Ahmed Taourgha (80.) und Nicola Schardt (91.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Sempach, Raphael Bühlmann (84.) kassierte sie.

Schüpfheim hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 19 Tore in sieben Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.7 Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Schüpfheim unverändert. 15 Punkte bedeuten Rang 3. Schüpfheim hat bisher fünfmal gewonnen und zweimal verloren.

Schüpfheim tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Entlebuch an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 15. Oktober (17.00 Uhr, Sportplatz Farbschachen, Entlebuch).

Für Sempach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 6. Sempach hat bisher dreimal gewonnen und dreimal verloren.

Auf Sempach wartet im nächsten Spiel zuhause das siebtplatzierte Team FC Buttisholz, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am Dienstag (11. Oktober) statt (20.00 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

Telegramm: FC Schüpfheim - FC Sempach b 5:2 (2:1) - Moosmättili, Schüpfheim – Tore: 16. Kilian Tanner 1:0. 24. David Kottmann 1:1. 38. Marco Zemp 2:1. 51. Jonas Muff 2:2. 69. Kilian Wicki 3:2. 78. Tobias Kaufmann 4:2. 87. Tobias Kaufmann 5:2. – Schüpfheim: Daniel Emmenegger, Lars Distel, Patrick Emmenegger, Julian Eicher, Patrick Christen, Joshua Zemp, Kilian Tanner, Joshua Schmidiger, Michael Tellenbach, Kilian Wicki, Marco Zemp. – Sempach: Julian Aufmuth, Stephan Häfliger, Sean Nicolas Stadelmann, Johannes Kinast, Marco Bühler, David Kottmann, Christian Näf, Jonas Muff, Pascal Furrer, Raphael Bühlmann, Yannick Brun. – Verwarnungen: 80. Ahmed Taourgha, 84. Raphael Bühlmann, 91. Nicola Schardt.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 5:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.10.2022 13:17 Uhr.

