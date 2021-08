3. Liga, Gruppe 1 Deutlicher Sieg für Schwyz gegen Muotathal Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Schwyz zuhause gegen Muotathal 3:0. 29.08.2021, 21.13 Uhr

(chm)

Den Grundstein für den Sieg legte Schwyz mit einem Doppelschlag zu Beginn des Spiels: Zunächst war Simon Betschart in der 43. Minute erfolgreich, dann traf Demian Siegwart sieben Minuten später zum 2:0. Ajhan Zejnulai schoss das 3:0 (65. Minute) für Schwyz und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Muotathal erhielten Marco Betschart (63.) und Andrin Bürgler (86.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Schwyz erhielt: Demian Siegwart (88.)

In der Tabelle steht Schwyz nach dem zweiten Spiel auf Rang 4 (vier Punkte). Im nächsten Spiel kriegt es Schwyz in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Ibach II zu tun. Die Partie findet am 5. September statt (15.00 Uhr, Gerbihof, Ibach).

Muotathal liegt nach Spiel 2 mit drei Punkten auf Rang 7. Auf Muotathal wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das Team FC Küssnacht a/R 1. Das Spiel findet am 4. September statt (17.30 Uhr, Luterbach, Küssnacht a/R).

Telegramm: SC Schwyz - FC Muotathal 3:0 (1:0) - Tschaibrunnen, Schwyz – Tore: 43. Simon Betschart 1:0. 50. Demian Siegwart 2:0. 65. Ajhan Zejnulai 3:0. – Schwyz: Kevin Dudle, Mauro Betschart, Manuel Gisler, Patrick Kistler, Samuel Schleiss, Simon Ulrich, Ramon Betschart, Simon Betschart, Jonas Steiner, Ajhan Zejnulai, Demian Siegwart. – Muotathal: Sven Gwerder, Adrian Betschart, Petrit Panxhaj, Andy Schelbert, Fabio Ernst, Dominik Schelbert, Andrin Bürgler, Fabian Annen, Marco Betschart, Fabian Schuler, Nick Bürgler. – Verwarnungen: 63. Marco Betschart, 86. Andrin Bürgler, 88. Demian Siegwart.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Meggen - FC Ibach II 2:3, FC Hünenberg I - Zug 94 II 1:2, SC Schwyz - FC Muotathal 3:0, FC Küssnacht a/R 1 - FC Baar 1 3:5, SC Steinhausen - ESC Erstfeld 1:3, FC Sursee - SC Cham IV 5:1

Tabelle: 1. ESC Erstfeld 2 Spiele/6 Punkte (5:1). 2. FC Sursee 2/6 (6:1), 3. FC Baar 1 2/4 (8:6), 4. SC Schwyz 2/4 (6:3), 5. FC Ibach II 2/4 (3:2), 6. FC Küssnacht a/R 1 2/3 (7:7), 7. FC Muotathal 2/3 (3:3), 8. Zug 94 II 2/3 (2:2), 9. FC Hünenberg I 2/1 (1:2), 10. FC Meggen 2/0 (2:6), 11. SC Cham IV 2/0 (1:7), 12. SC Steinhausen 2/0 (3:7).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 18:59 Uhr.