3. Liga, Gruppe 3 Deutlicher Sieg für Wolhusen gegen Escholzmatt-Marbach Sieg für Wolhusen: Gegen Escholzmatt-Marbach gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:0. 26.03.2023, 20.20 Uhr

In der 34. Minute gelang Alain Brunner der Führungstreffer zum 1:0 für Wolhusen. Michael Stöckli sorgte in der 46. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Wolhusen. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Alain Brunner in der 94. Minute, als er für Wolhusen zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Escholzmatt-Marbach erhielten Mario Schmidiger (43.) und Arber Krasniqi (94.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Wolhusen, nämlich für Michael Stöckli (30.).

Die Abwehr von Escholzmatt-Marbach kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.6 (Rang 12).

Dank dem Sieg liegt Wolhusen neu über dem Strich. Mit 13 Punkten liegt das Team auf Rang 9. Das Team rückt damit um zwei Plätze vor. Neu am Tabellenende liegt FC Nottwil. Wolhusen hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt. Wolhusen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Wolhusen geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Sursee (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am 1. April statt (19.00 Uhr, Stadion Schlottermilch, Sursee).

Escholzmatt-Marbach taucht nach der Niederlage unter den Strich. Zehn Punkte bedeuten Rang 11. Das ist eine Verschlechterung um einen Platz. Für Escholzmatt-Marbach ist es bereits die siebte Niederlage der laufenden Saison. Vier Spiele von Escholzmatt-Marbach gingen unentschieden aus.

Escholzmatt-Marbach trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Altbüron-Grossdietwil (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 1. April (18.00 Uhr, Sportplatz Ebnet, Escholzmatt).

Telegramm: FC Wolhusen - FC Escholzmatt-Marbach 3:0 (2:0) - Blindei, Wolhusen – Tore: 34. Alain Brunner 1:0. 46. Michael Stöckli 2:0. 94. Alain Brunner (Penalty) 3:0. – Wolhusen: David Wicki, Rafael Lage, Roland Burri, Adrian Brunner, Joel Hänsli, Jonas Wicki, Michael Stöckli, Daniel Brunner, Yanick Zurkirchen, Alain Brunner, Dario Marti. – Escholzmatt-Marbach: Ian Glanzmann, Mario Schmidiger, Arber Krasniqi, Bobi Johannes Dogdu, Thomas Niederberger, Maran Mohanarangan, Marc Schmid, Oliver Knüsel, Goncalo Vicente Fernandes Madeira, Oliver Greil, Jason Schöpfer. – Verwarnungen: 30. Michael Stöckli, 43. Mario Schmidiger, 94. Arber Krasniqi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

