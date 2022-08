3. Liga, Gruppe 3 Deutlicher Sieg im ersten Spiel für Altbüron-Grossdietwil gegen Ruswil Altbüron-Grossdietwil siegt zuhause gegen Ruswil: Zum Saisonauftakt gab es ein 3:0. 20.08.2022, 21.41 Uhr

(chm)

Liberat Gashi brachte Altbüron-Grossdietwil 1:0 in Führung (82. Minute). Erneut Liberat Gashi traf in der 83. Minute auch zum 2:0 für Altbüron-Grossdietwil das letzte Tor der Partie erzielte Marcel Koller, der in der 89. Minute die Führung für Altbüron-Grossdietwil auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Ruswil erhielten Basil Ming (5.) und Matthias Bühlmann (77.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Altbüron-Grossdietwil, nämlich für Liberat Gashi (60.).

Nach dem ersten Spiel steht Altbüron-Grossdietwil auf dem zweiten Rang. Altbüron-Grossdietwil spielt zum nächsten Mal auswärts gegen SC Reiden (Platz 5). Diese Begegnung findet am 27. August statt (17.00 Uhr, Kleinfeld, Reiden).

Nach dem ersten Spiel steht Ruswil auf dem zwölften Rang. Ruswil tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Grosswangen-Ettiswil an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 27. August (17.45 Uhr, Schützenberg, Ruswil).

Telegramm: FC Altbüron-Grossdietwil - FC Ruswil 3:0 (0:0) - Aengelgehr, Altbüron – Tore: 82. Liberat Gashi 1:0. 83. Liberat Gashi 2:0. 89. Marcel Koller 3:0. – Altbüron-Grossdietwil: Armend Tarashaj, Ramon Blum, Endrit Tarashaj, Louis Geiser, Lukas Imbach, Flavio Peter, Micha Derendinger, Sandro Huwiler, Rouven Corti, Eliess Rölli, Liberat Gashi. – Ruswil: Nando Heller, Simon Schäfer, Matthias Bühlmann, Pascal Vogel, Loris Limacher, Basil Ming, Yaron Grüter, Heinrich Meier, Lars Lötscher, Pascal Lang, Jonas Emmenegger. – Verwarnungen: 5. Basil Ming, 60. Liberat Gashi, 77. Matthias Bühlmann.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.08.2022 21:38 Uhr.