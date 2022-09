Frauen 2. Liga Deutlicher Sieg im ersten Spiel für Root gegen Escholzmatt-Marbach Root bezwingt im ersten Spiel der neuen Saison Escholzmatt-Marbach auswärts mit 5:0 01.09.2022, 16.22 Uhr

Das Tor von Melanie Burri in der 34. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Root. In der 36. Minute traf Tabea Emmenegger ins eigene Gehäuse. Damit lag Root mit zwei Toren im Vorsprung. Root erhöhte in der 48. Minute seine Führung durch Sibylle Thalmann weiter auf 3:0.

Root erhöhte in der 55. Minute seine Führung durch Rita Landis weiter auf 4:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Melanie Burri in der 69. Minute, als sie für Root zum 5:0 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Tabelle steht Root nach dem ersten Spiel auf Rang 1. Für Root geht es daheim gegen FC Horw (Platz 6) weiter. Die Partie findet am Samstag (3. September) statt (18.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Nach dem ersten Spiel steht Escholzmatt-Marbach auf dem zehnten Rang. Escholzmatt-Marbach tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Willisau an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (2. September) (20.15 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Telegramm: Team Region Entlebuch - SK Root 0:5 (0:2) - Moosmättili, Schüpfheim – Tore: 34. Melanie Burri 0:1. 36. Eigentor (Tabea Emmenegger) 0:2.48. Sibylle Thalmann 0:3. 55. Rita Landis 0:4. 69. Melanie Burri 0:5. – Escholzmatt-Marbach: Melanie Schmid, Michèle Bieri, Tabea Emmenegger, Jana Bieri, Deborah Duss, Deborah Müller, Julia Wicki, Olivia Karin Unternährer, Lorena Theiler, Leandra Limacher, Sabine Dahinden. – Root: Sara Antolino, Fabiola Sidler, Danielle Grau, Nadja Schmidiger, Arife Vranja, Melanie Burri, Michele Christen, Karin Thalmann, Rita Landis, Sibylle Thalmann, Sarina Sidler. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

