4. Liga, Gruppe 2 Dietwil gewinnt klar gegen Zug 94 – Vier Treffer für Sefkan Beran Das 14:0 zuhause gegen Zug 94 ist der zweite Sieg im zweiten Spiel für Dietwil. 28.08.2022, 19.10 Uhr

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Dietwil über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren zehn. Zur Halbzeitpause war das Team 4:0 in Führung gelegen.

Zug 94 blieb ein Torerfolg versagt.

Matchwinner für Dietwil war Sefkan Beran, der gleich viermal traf. Die weiteren Torschützen für Dietwil waren: Fabijan Radic (2 Treffer), Selim Issa (1 Treffer), Roland Preka (1 Treffer), Ricardo Rocha De Oliveira (1 Treffer), Noah Bucher (1 Treffer), Koray Curaci (1 Treffer), Ilir Mani (1 Treffer), Belmin Dedukic (1 Treffer) und Aulon Ramadani (1 Treffer)

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Zug 94 erhielten Adin Nasufovic (63.) und Emir Mehmedovic (73.) eine gelbe Karte. Für Dietwil gab es keine Karte.

In der Tabelle steht Dietwil nach dem zweiten Spiel auf Rang 1. Dietwil spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Rotkreuz III (Rang 9). Das Spiel findet am 3. September statt (18.00 Uhr, Sportpark/Dorfmatt Rotkreuz, Rotkreuz).

In der Tabelle steht Zug 94 nach dem zweiten Spiel auf Rang 8. Zug 94 trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Hünenberg III (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 3. September statt (20.00 Uhr, Herti Allmend, Zug).

Telegramm: FC Dietwil - Zug 94 III 14:0 (4:0) - Schadhölzli, Dietwil – Tore: 4. Noah Bucher 1:0. 7. Roland Preka 2:0. 29. Ilir Mani 3:0. 30. Ricardo Rocha De Oliveira 4:0. 54. Sefkan Beran 5:0. 57. Selim Issa 6:0. 60. Sefkan Beran 7:0. 70. Belmin Dedukic 8:0. 77. Sefkan Beran 9:0. 78. Fabijan Radic 10:0. 80. Fabijan Radic 11:0. 83. Aulon Ramadani 12:0. 86. Sefkan Beran 13:0. 90. Koray Curaci 14:0. – Dietwil: Jory Sjardijn, Ardi Bekiri, Andrin Sjardijn, Noah Bucher, Mateo Cosic, Lucas José Da Cunha Rocha, Francisco Goncalves Lopes, Ricardo Rocha De Oliveira, Roland Preka, Ilir Mani, Selim Issa. – Zug 94: Filip Pesa, Mohammad Zarabi, Adin Nasufovic, Noah Schwegler, Maximiliano Damian Magnin Alfaro, Emir Mehmedovic, Irfan Mehmedi, Jorge Pereira Do Canto, Ken Bernet, Milos Andelovic, Simon Yosef. – Verwarnungen: 63. Adin Nasufovic, 73. Emir Mehmedovic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.08.2022 19:07 Uhr.