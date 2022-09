4. Liga, Gruppe 2 Dietwil lässt sich von Hünenberg kein Bein stellen Dietwil siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Hünenberg: Der Tabellenzweite siegt zuhause 6:3 gegen den Tabellenzehnten. 25.09.2022, 01.27 Uhr

(chm)

Noah Bucher eröffnete in der 7. Minute das Skore, als er für Dietwil das 1:0 markierte. Zum Ausgleich für Hünenberg traf Andrin Studerus in der 8. Minute. Belmin Dedukic traf in der 13. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Dietwil.

Per Penalty erhöhte Roland Preka in der 32. Minute zum 3:1 für Dietwil. Dank dem Treffer von Benjamin Fuchs (55.) reduzierte sich der Rückstand für Hünenberg auf ein Tor (2:3). Zum Ausgleich für Hünenberg traf Oliver Julier in der 60. Minute.

In der 78. Minute war es an Roland Preka, Dietwil 4:3 in Führung zu bringen. Dietwil baute die Führung in der 80. Minute (Fabijan Radic) weiter aus (5:3). Erneut Fabijan Radic traf in der 85. Minute auch zum 6:3 für Dietwil.

Bei Dietwil erhielten Jory Sjardijn (47.) und Jorge Pereira Do Canto (62.) eine gelbe Karte. Bei Hünenberg erhielten Thomas Steiner (31.) und Benjamin Fuchs (77.) eine gelbe Karte.

Die Offensive von Dietwil hat bislang häufig überzeugt: In fünf Spielen hat sie total 28 Tore erzielt, was einem Schnitt von 5.6 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 2 mit durchschnittlich 2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Hünenberg kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 5.2 (Rang 9).

Der Sieg bringt Dietwil an die Spitze Das Team hat nach fünf Spielen zwölf Punkte auf dem Konto. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Für Dietwil ist es bereits der vierte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und zweimal auswärts gewonnen.

Dietwil spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen SK Root (Platz 5). Diese Begegnung findet am 1. Oktober statt (18.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Hünenberg verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Hünenberg muss bereits die fünfte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Zweimal verlor Hünenberg zuhause und dreimal auswärts.

Hünenberg trifft im nächsten Spiel auswärts auf SC Cham III (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am Donnerstag (29. September) statt (20.00 Uhr, Eizmoos, Cham).

Telegramm: FC Dietwil - FC Hünenberg III 6:3 (3:1) - Schadhölzli, Dietwil – Tore: 7. Noah Bucher 1:0. 8. Andrin Studerus 1:1. 13. Belmin Dedukic 2:1. 32. Roland Preka (Penalty) 3:1.55. Benjamin Fuchs 3:2. 60. Oliver Julier 3:3. 78. Roland Preka 4:3. 80. Fabijan Radic 5:3. 85. Fabijan Radic 6:3. – Dietwil: Jory Sjardijn, Vincent Bär, Andrin Sjardijn, Ardi Bekiri, Lucas José Da Cunha Rocha, Selim Issa, Noah Bucher, Ricardo Rocha De Oliveira, Roland Preka, Belmin Dedukic, Jorge Pereira Do Canto. – Hünenberg: Thomas Steiner, Lucien Ngo, Tobias Stadelmann, Mathias Eisenegger, Timon Burkard, Valentin Studerus, Andrin Studerus, Oliver Julier, Philipp Stuber, Matthias Schorn, Jan Kneubühler. – Verwarnungen: 31. Thomas Steiner, 47. Jory Sjardijn, 62. Jorge Pereira Do Canto, 77. Benjamin Fuchs.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.09.2022 01:24 Uhr.

